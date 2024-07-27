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İsrail-Paraguay karşılaşmasında taraftarlardan protesto

İsrail-Paraguay karşılaşmasında taraftarlardan protesto

27.07.2024

Paris 2024 Olimpiyatları, Erkekler Grup D futbol maçında İsrail ile Paraguay takımları Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. (Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İsrail - Paraguay
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Karşılaşmayı izlemeye gelen bir grup taraftar, İsrail takımını protesto etti.

İsrail-Paraguay karşılaşmasında taraftarlardan protesto
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

İsrail-Paraguay karşılaşmasında taraftarlardan protesto
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

İsrail-Paraguay karşılaşmasında taraftarlar İsrail takımını protesto etti
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

İsrail - Paraguay: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

İsrail - Paraguay: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

İsrail - Paraguay: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

İsrail - Paraguay: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: İsrail - Paraguay
Fotoğraf: Mustafa Yalçın

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