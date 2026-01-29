Dolar
43.42
Euro
52.01
Altın
5,511.76
ETH/USDT
2,925.80
BTC/USDT
87,850.00
BIST 100
13,693.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor

29.01.2026

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek arayan martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor
Fotoğraf: Özgün Tiran

​Ağlardan düşen balıkları kapabilmek için martılar birbirleriyle yarışırken tekne personeli de zaman zaman martılara avladıkları balıklardan ya da ekmek veriyor. (Özgün Tiran - Anadolu Ajansı)

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor
Fotoğraf: Özgün Tiran

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor
Fotoğraf: Özgün Tiran

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor
Fotoğraf: Özgün Tiran

İğneada'da martılar balıkçı teknelerinin peşini bırakmıyor
Fotoğraf: Özgün Tiran

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet