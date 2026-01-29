Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde yiyecek arayan martılar, denize açılan balıkçı teknelerinin peşinden ayrılmıyor.
Ağlardan düşen balıkları kapabilmek için martılar birbirleriyle yarışırken tekne personeli de zaman zaman martılara avladıkları balıklardan ya da ekmek veriyor. (Özgün Tiran - Anadolu Ajansı)
