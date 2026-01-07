Dolar
43.04
Euro
50.35
Altın
4,450.65
ETH/USDT
3,190.50
BTC/USDT
91,576.00
BIST 100
12,023.05
logo

Fotoğraf
Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı

07.01.2026

Kayseri’de Hürmetçi Sazlığı’nda yaşayan yılkı atları, kış koşullarından olumsuz etkilenmemeleri amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gün sonunda kontrollü şekilde toplanıyor.

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

​Atların toplandıkları alanda beslenmeleri sağlanıyor. (Seyit Konyalı - Anadolu Ajansı)

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarına kış bakımı
Fotoğraf: Seyit Konyalı

