Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine Filistinliler, taş atarak karşılık verdi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Türkiye-Suriye sınırında bulunan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük höyükleri arasında yer aldığı belirtilen Oylum Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 4 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen saray kalıntısı bulundu. ( İzzet Mazi - Anadolu Ajansı )
(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı. ( EPA-EFE/LPhot Paul Halliwell / İngiliz Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası son yarışında Hollandalı pilot Jeffrey Herlings yeni dünya şampiyonu oldu. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen çiçek festivali FloralFest'in tanıtımı Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla İstiklal Caddesinde yapıldı. Festivalin tanıtımı için tasarımcıların ortak çalışmasıyla süslenen nostaljik tramvay, İstiklal Caddesinde ilk seferini gerçekleştirdi. İstiklal caddesinde bu çalışma için süslenen nostaljik tramvay çevredeki yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme kavuşan debbağların (tabak, deri işçisi) Milli Mücadele dönemindeki önemini anlatmak adına hazırlanan "Tülütabak" gösterisi, 97 yıldır devam ediyor. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi yerleşim birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Brüksel'de Roi Baudouin Stadyumunda 43'üncüsü düzenlenen “Elmas Lig” (IAAF Diamond League) yarışmaları yapıldı. Erkekler 200 metrede yarışan ABD'li atlet Noah Lyles birinci olurken, Türk atlet Ramil Guliyev (fotoğrafta) ikinci oldu. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
İran'ın çeşitli kentlerinde muharrem ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenlerde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 yakını anıldı. Muharrem ayının altıncı gününde, Gilan Eyaleti'nin Masule kentinde düzenlenen törende vatandaşlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. ( Reza Adeli - Anadolu Ajansı )
Daday ilçesinde marangozluk işiyle uğraşan Hüseyin Maden'in ceviz ağacından tek parça halinde yaptığı 185 santimetre uzunluğundaki tespih, ilgi görüyor. ( Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı )
Atatürk Havalimanı'nda 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST kapsamında dikey rüzgar tüneli platformu, Taksim Meydanı'na kuruldu. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Türkiye ile Polonya karşılaştı. Maçı kazanarak finale yükselen milli oyuncular sevinç yaşadı. ( Metin Aktas - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. hafta maçında Vodafone Park'ta Andorra ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım oyuncusu Ozan Tufan (6), attığı golün ardından sevincini takım arkadaşları ile paylaştı. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası 1. turu gerçekleştirildi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
UFC hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov (sağda) ile UFC hafif sıklet geçici kemerin sahibi Dustin Poirier (solda), Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda düzenlenen hafif sıklet şampiyonluğu maçında karşılaştı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
New York'ta düzenlenen sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams (fotoğrafta), 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi. ( Lev Radin - Anadolu Ajansı )
Büyük Çamlıca Camisi'nde, Cihannüma Derneğinin Diyanet İşleri Başkanlığıyla düzenlediği, "Babalar ve Çocuklar Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını Munzur ve Mercan dağlarındaki yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve otlakların yetersiz kalmasıyla köylerine doğru dönüş yolculuğuna çıktı. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen yağlı güreşlere üçüncü gün müsabakalarıyla devam edildi. Müsabakalarda Başpehlivan İsmail Koç (sağda) rakibi İsmail Balaban (solda) ile mücadele etti. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Bursa kent merkezinde, Uludağ eteklerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarına, havadan helikopter de destek verdi. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival için koşucular Maltepe Sahilinde toplandı. Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu. ( Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı )
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu. Canlı müziğin yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı. ( Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyan Tuz Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Brüksel'de Roi Baudouin Stadyumunda 43'üncüsü düzenlenen “Elmas Lig” (IAAF Diamond League) yarışmaları yapıldı. Engelli Atletlerde 100 metre de yarıştı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor çocuk farkındalığına ilişkin hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo, bir pozisyonda yerde kaldı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nda, Dünya Bayanlar Sıralama Turu yapıldı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında Shakedown etabı düzenlendi. Etapta,Toyota Gazoo Racing takımından takımından İngiliz pilotlar Kris Meeke ve Sebastian Marshall da yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü, 26. Antalya Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
UNICEF dünya liderlerinin dikkatini çekebilmek için her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde 'temsili mezarlık' oluşturdu. ( Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kapsamında Türk Yıldızları ve SoloTürk, coşku dolu bir gösteriye imza attı. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde at yarışları düzenlendi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova ile Zimbru Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Milli takım oyuncusu İrfan Can Kahveci (solda), Moldovalı rakibi Iser Turcan (sağda) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yaz aylarını Munzur ve Mercan dağlarındaki yaylalarda geçiren göçerler, havaların soğuması ve otlakların yetersiz kalmasıyla köylerine doğru dönüş yolculuğuna çıktı. Göçerler, yolculukları sırasında boz ayı, kurt ve çakal gibi yabani hayvan saldırılarına karşı geceleri el feneri kullanıp, kangal köpekler eşliğinde nöbet tutarak sürülerini koruyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Tunceli'de koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, su içmek Pülümür Çayı kenarına indi. Pülümür Çayı boyunca devam eden Tunceli-Erzincan karayolu görüntülenen yaban keçileri, bir süre üst çığ tünellerin üzerinde gezdikten sonra gözlerden uzaklaştı. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
ABD'de 18 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık demeti gökyüzüne uzanıyor. ( Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
Grafik Tasarım Sanatçısı Vahit Tuna, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısını, Kabataş'ta bir kahve zincirinin sanat platformu olarak kullandığı bina duvarına astı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında Shakedown etabı düzenlendi. Etapta, Citroen Total WRT takımından Fransız pilotlar Sebastian Ogier ve Julien Ingrassia da yer aldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay ile Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntü oluşturdu. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )