Fotoğraf: EPA-EFE/LPhot Paul Halliwell / İngiliz Savunma Bakanlığı

(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı. ( EPA-EFE/LPhot Paul Halliwell / İngiliz Savunma Bakanlığı - Anadolu Ajansı )