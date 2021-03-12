Fotoğraf: Yassine Gaidi

Tunus'ta, başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan kalakabalık, yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik krizi protesto etti. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu gibi sivil toplum kuruluşları ile Demokratik Yurtseverler, El-Masar, Halk Akımı, İşçi ve Tunus İleriye Hareketi gibi solcu parti ve hareketlerin "Vatanı özgür bırakın" sloganıyla düzenlediği gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )