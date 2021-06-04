Fotoğraf: Manuel Cortina

Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor. Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 79 bin 320’ye, 35 bin 17 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 156’ya çıktı. Kovid-19 vakalarının artması ve kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda dükkan da kapandı. Başkent Buenos Aires'te, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenler, mezarlıklarda oluşturulan özel alanlara gömülüyor. ( Manuel Cortina - Anadolu Ajansı )