Fotoğraf: Erçin Top

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" Nişanının Taltif Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Tören, "Batı'dan Doğu'ya Türk Müziği ile Yolculuk Konseri" ve dans gösterilerinin ardından sona erdi. ( Erçin Top - Anadolu Ajansı )