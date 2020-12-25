Fotoğraf: Lukas Kabon

Çekya'da hükümet Kovid-19'la mücadele kapsamında cuma gününden itibaren geçerli olmak koşuluyla yeni kısıtlamalar hayata geçirme kararı aldı. Çekya'da yaklaşık bir ay kapalı tutulduktan sonra 4 Aralık'ta yeniden açılan restoran, bar ve oteller yine kapatılacak. Yeni kısıtlamalar eğitimi de etkilerken, Noel tatili öngörülen tarihten daha ileri bir tarihe uzatılacak. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag şehrinde yer alan ve 1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Prag Tarihi Merkezi'nde bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )