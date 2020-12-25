Endonezya hükümeti 11 Sumatra orangutanını ülkeye geri getirdi
Endonezya Çevre ve Orman Bakanlığı, Malezya ve Tayland kaynaklı yasadışı ticaretten elde edilen 11 Sumatra orangutanını (Pongo abelii) ülkesine geri getirdi. Görevliler, orangutanları Deli Serdang kentindeki Kualanamu Havaalanı Kargo Terminalinde transfer etti. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )
Başkent Ankara'da gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Dala konan bir kuş, karla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
Ressam Mustafa Yüce, hiperrealizm üslubuyla yaptığı çalışmalarında kadına şiddet, ilahi aşk ve mülteci sorunları gibi temaları incelikle işleyerek, sosyal ve toplumsal olaylara tercüman oluyor ve fırçasının gücüyle dijital fotoğrafa meydan okuyor. ( Mustafa Yüce albümü - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Filistinli bando grupları, geçit töreni yaptı. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarih İshak Paşa Sarayı ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. "Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı tepeye kurulu ve ÜNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri, koçbaşıyla kapıyı kırar girdikleri evde arama yaptı. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir aydan fazla süredir devam eden kısmi karantina sebebiyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. 11 Kasım'da başlayan kısmi karantina kapsamında, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının uzatılması, toplantıların yasaklanması, restoran, bar ve kültürel mekanların kapatılması da yer alıyor. ( Arpad Kurucz - Anadolu Ajansı )
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) 27 Aralık’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, başkent Bangui'de Müslümanların yoğlunlukta olduğu KM5 bölgesinde toplanan cumhurbaşkanı adaylarından Faustin Touadera destekçileri, miting düzenledi. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )
Sri Lanka'da yaklaşan Noel ve yeni yıl hazırlıkları yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor. Günlük yaşamın çoğunlukla kısıtlamalar altında devam ettiği başkent Kolombo'da, genellikle yoğunluğun yaşandığı yerler öncekine göre daha sakinlik gösteriyor. Sağlık çalışanları kurulan bir test merkezinde hastalar için Kovid-19 test hizmeti sunuyor. Şüphe ile gelen vatandaşlara, Kovid-19 tespitinde kullanılan PCR testi yapılıyor. ( Pushpa Kumara - Anadolu Ajansı )
Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 4. gününde Burhan Felek yüzme havuzunda devam etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Oruç Reis'in limandan ayrılışını görüntüledi. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )
İsrail'de, Pfizer ve BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı uygulanması sürüyor. Sağlık görevlileri, Tel Aviv'deki Mishan Efal Bakımevi'nde kalan yaşlı vatandaşlara ve bakımevi çalışanlarına aşı yaptı. ( Nir Keidar - Anadolu Ajansı )
Kar yağışının etkili olduğu Van'da 372 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Erciş ilçesinde de dünden bu yana etkili olan nedeniyle güzel manzaralar oluştu. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için günlük hayatlarında maske taktığı görüldü. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde "sanat eseri titizliğinde" bal ormanı oluşturuldu. İlçeye bağlı Karakaya köyü kırsalında dağların adeta nakış gibi işlenmesiyle hayata geçirilen "Karakaya Köyü Bal Ormanı" projesi kapsamında, arıcıların kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla 13 bin 500 fidan toprakla buluştu. ( Siirt Orman İşletme Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yeni yılın evlerde karşılanacak olması, hindi satışlarına da olumlu yansıdı. Yılbaşından aylar önce hazırlıklara başlayan hindi üreticileri, geçen yıla oranla satışların yüzde 30 artmasından memnun. Hindinin fiyatları, ağırlığına göre 150 ila 300 lira arasında değişiyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan iç savaş mağdurları, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İdlibliler, fotoğraflar arasından yaşam ve haber kategorisinde aday gösterildikleri kendi karelerine oy verdi. Doğuştan elleri ve kolları olmayan Muhammed bebeğin babası Halit Mısaytıf da oylamaya katıldı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Bogota Filarmoni Orkestrası, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri olarak sosyal mesafe kuralına uyulması, kedi ve köpek gibi hayvanların korunması ve Noel Bayramı'nda barut kullanılmaması çağrısıyla konser verdi. Kültürel faaliyetlerini artıran orkestra bu konserlerle müziğini de teşvik ediyor. Bogota'da noel kutlamalarında havai fişeklerin yanı sıra kullanılan barut, şehre yasa dışı barut girişini durdurmak maksadıyla yasaklanmıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Goblin (gulyabani) kostümü giyen bir grup dansçı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal etkinlikleri kısıtlanan insanları eğlendirmek için performans sergiledi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı. Demir yolu firması Eurostar, Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam trenlerini iptal ederken, Paris seferlerini de durdurdu. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump (sağda) ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde ailelere gıda paketi dağıtımı etkinliğine katıldı. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta, Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde karşılaştı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaştı. Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli'nin(89) attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerin temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan önlemlerin azaltılması ve vergi sistemi ile ilgili bir kanunda yapılan değişikliklerin kaldırılması talebiyle başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı çevresinde toplanarak gösteri düzenledi. Gösteride, güvenlik güçleri sıkı önlem aldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Slovenya'da bugün itibariyle başlatılan kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test uygulaması uzun kuyruklara neden oldu. Başkent Ljubljana'da kurulan mobil test merkezlerine gelen vatandaşlar iki saatten fazla sıra beklerken, Kovid-19 bulaşan biriyle temas halinde oldukları veya yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle test yaptırdıklarını söyledi. Slovenya'daki kitlesel Kovid-19 testi uygulaması 24 Aralık'a kadar devam edecek. ( Ales Beno - Anadolu Ajansı )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank ile Tokat Belediye Plevne karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank oyuncusu Aslan Ekşi (1), rakipleriyle mücadele etti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle pek çok aile yaşamak için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor. Han Yunus kentinin batısında yer alan Nehr El Bared bölgesindeki çocuklar, aileleriyle birlikte yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da yeni tarım reformunu protesto eden göstericiler, Mumbai kentindeki otoban üzerinde gösterilerine devam etti. Polisin göstericilere müdahele etmesinin ardından arbede yaşandı. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )
Hristiyan din adamı Manuel Musallam, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşı kutlamaları için yaptığı hazırlıklarda Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkati çekiyor. "Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi" Başkanı Peder Musallam (83), Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesindeki evinde yılbaşı kutlamaları kapsamında alışılmışın dışına çıkarak bir çadır kurdu. ( Hisham K. K. Abu Shaqra - Anadolu Ajansı )
Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi. Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda bulunan araç içi Kovid-19 test kliniğinde araç kuyrukları oluşurken bazı Avustralyalılar da sahilde vakit geçirdi, sörf yaptı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )
Uşak'ta tekstil sektöründe faaliyet gösterirken at sevgisiyle iş değiştiren ve çiftlik kuran girişimci, yetiştirdiği yarış atlarıyla çok sayıda başarıya imza attı. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )
Konya'da kaybolmaya yüz tutan geleneksel zanaatlar ve el sanatları, geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan Gevraki Han'da zamana direniyor. Meram ilçesinde, 1831-1903 yıllarında yaşayan Konya Müftüsü Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi tarafından, medrese, han ve iş yerleri olarak yaptırılan mekan, zamana direnen saraçlık, keçecilik, demircilik, kalaycılık, tenekecilik gibi mesleklere ev sahipliği yapıyor. Demircilik yapan 83 yaşındaki İsmet Derman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )
Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü", yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan ise turizm, ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunacak. ( Yeşilyurt Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Şili’de lise öğrencileri, üniversite giriş sınavlarında sosyal sınıf ayrımı yapıldığı ve yoksul öğrencilerin erişim engeli yaşadığı gerekçesiyle Santiago’da eylem düzenledi. Sınavların hazırlandığı binayı işgal eden öğrenciler boykot çağrısı yaptı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Cristobal Vogel - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği başkent Bogota'daki San Andres Adası'nda salgın nedeniyle sakinlik dikkat çekiyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl hazırlıkları kapsamında Park Akveduk’da dizayn edilen ve ışıklandırılan beyaz ayı ailesi, görsel güzelliği ile vatandaşların beğenisini topluyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor takımları MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Konyasporlu Alper Uludağ sakatlanarak devam edemedi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe, geçtiğimiz ay vefat eden Diego Maradona onuruna futbolcunun heykelini yaptı. Maradona’nın lakabı olan, D10S'ye referans olarak Dios adını taşıyan heykel, heykeltıraş tarafından Napoli halkına bağışlanacak. Sepe, Napoli'deki atölyesinde heykel üzerinde çalışırken görülüyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yaklaşan Noel ve yılbaşı dolayısıyla Stavros Niarhos Vakfı Kültür Merkezi'ne yerleştirilen dev ışık topları büyük ilgi gördü. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda tır kuyrukları oluşmaya başladı. ( Alan Langley - Anadolu Ajansı )
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki çocuk kliniğinde tedavi gören çocuklar, kendilerini ziyaret eden Noel Baba ve palyaçolarla moral depoladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan çocukları kliniğin duvarlarına tırmanan Noel Baba'lar sevindirdi. ( Ales Beno - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırılarında tek bacağını kaybeden Filistinlilerin katılımıyla bedensel engelliler bisiklet yarışması düzenlendi. Gazze'deki Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği ve Tıbbi Yardım Derneği işbirliğinde Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen yarışa katılan Filistinliler, bir kilometre pedal çevirdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Joseph Stalin’in 141’nci doğum günü nedeniyle Rusya Kominist Partisi tarafından tören yapıldı. Kovid 19 salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı, Tarihi Kızıl Meydan’da Stalin’in anıtının bulunduğu alana karanfil bıraktı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Van'ın Gürpınar ilçesinde beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarıyla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli zaman geçiriyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Suriye'deki iç savaşta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak sığındıkları İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırısında sol bacağını kaybeden 6 yaşındaki Esra Salih, koltuk değnekleriyle yaşaması nedeniyle döktüğü gözyaşlarının son bulması için protez bacağına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )
Gana'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor. Başkent Akra'daki halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için maske takarak sokağa çıkıyor. ( Christian Thompson - Anadolu Ajansı )
Finlandiya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarını sürdürüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında başkent Helsinki'de vatandaşlar virüsten korunmak için maske takarak sokağa çıkarken, restoranların ve barların açık kalma süreleri sınırlandırıldı, kültür ve spor faaliyetleri durduruldu. Esplanadi Parkı'nda ise yoğunluğun az olduğu gözlendi. ( Alessandro Rampazzo - Anadolu Ajansı )
ABD'nin doğu eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası New York şehri beyaza büründü. New Yorklular, soğuk havaya rağmen Brooklyn köprüsünde yürüyüş yaptı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Lazio ve Napoli takımları, Roma'daki Stadio Olimpico'da karşılaştı. Bir pozisyonda Lazio takımı oyuncusu Felipe Caicedo (solda) rakibi Kalidou Koulibaly (sağda) ile mücadele etti. ( Claudio Pasquazi - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor ile HDI Sigorta Afyon Belediyesi takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Elmedin Kikanovic (9) rakibi ile mücadele etti. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin İngiltere’ye seyahat yasağı getirmeye başlamasıyla beraber bazı yolcular, muhtemel son trenleri yakalayabilmek için başkent Londra’daki St Pancras Uluslararası İstasyonu'na geldi. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )
Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine parlamento feshedildi. Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'nin parlamentoyu feshetme kararı almasının ardından başkent Katmandu'da Oli karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Oli'nin maketinin ateşe verildiği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti. ( Sunil Pradhan - Anadolu Ajansı )
Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm, Yahudileri temsil etmiyor." ve "İsrail Devleti, Yahudilerin felaketidir." yazılı dövizler taşıdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış nedeniyle yetkililer üçüncü dalgaya karşı uyarıda bulundu. Barselona'da yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle kent merkezindeki sokaklarda yoğunluk yaşandı. ( Albert Bonsfills Morell - Anadolu Ajansı )
Tayvan'da Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 763’e ulaştı. Başkent Taipei'de sokaklar yaklaşan Noel için süslenirken, dışarı çıkan insanlar salgına önlem almak için maske taktı. ( Walid Berrazeg - Anadolu Ajansı )
Pakistan'da onlarca yıldır yaşayan Afgan mültecilerin zorlu hayatları, kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağan yağmurlarla daha da güçleşiyor. 1979'daki Sovyet işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda derme çatma kerpiç evlerde hayatlarını devam ettiren mülteciler, temiz suya erişememe, sağlıksız koşullar, eğitim imkanlarından yoksunluk, olumsuz çevre koşullarının yanı sıra kışın zor şartlarıyla da mücadele ediyor. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )
Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür (kırmızı formalı), asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. Genç sporcu, takım arkadaşlarıyla madalya sevinci yaşandı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
40 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bildirildiği ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ü geçtiği El Salvador'da, yaklaşan Noel nedeniyle başkent San Salvador'un sokakları ışıklandırıldı, tarihi meydana Noel ağacı yerleştirildi. ( Alex Pena - Anadolu Ajansı )
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için ilan edilen kısmi karantina öncesi, başkent Roma'da alış veriş mağazalarının bulunduğu Via del Corso Caddesinin kalabalık olduğu gözlendi. İtalya hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artışı azaltmak amacıyla, aile yemekleri de dahil olmak üzere Noel kutlamalarında 24 Aralık'tan itibaren ülke çapında kısmi bir karantina uygulayacak. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Mumbai kentinde bulunan Bandra Tren İstasyonu'nda koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları yolculara test yaptı. Grafiti sanatçıları, salgınla mücadelede ön safta bulunan doktorlar için duvara resim çizdi. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. TOFAŞlı Simmons (sol1), bir pozisyonda Anadolu Efesli Dunston (42) ile mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri kontroller gerçekleştirdi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarını sonlandıran kitlesel gösterilerin başladığı 19 Aralık 2018’deki halk hareketinin 2’nci yıl dönümünde başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetini protesto etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde toplanan göstericiler, devrimin hedeflerini gerçekleştiremediği ve hayat pahalılığı gerekçesiyle geçiş hükümetinin istifa etmesini talep etti. Göstericiler, bölgede lastik yaktı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ile Pınar Karşıyaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaraylı basketbolcu RJ Hunter (3) ile Pınar Karşıyakalı oyuncu David Kennedy (arkada) bir pozisyonda mücadele etti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Kırgızların milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu, Kırgızistan’ın Çüy kentinde gelecek nesillere aktarılmak amacıyla yaşatılmaya devam ediyor. Geçmişte atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı Kökbörü, iki takıma ayrılan binicilerin, yerdeki oğlak postunu kapmak için verdiği kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. ( Guliza Urustambek Kızı - Anadolu Ajansı )
Katar'ın El Vakra kentindeki al-Janoub Stadyumu'nda düzenlenen 2020 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi turnuvasının final maçında, rakibi İran'ın Persepolis takımını 2-1 skorla yenen Güney Kore'nin Ulsan Hyundai takımı, şampiyon oldu. Sevinç yaşayan Ulsan Hyundai takımı oyuncuları, Teknik Direktör Kim Do-hoon'u omuzlarına aldı. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenler üzerinden yükselmeye başlayan güneş ışıkları güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Noel Baba kıyafeti giyen yüzlerce motosikletli yıllardır devam ettirdikleri etkinlik kapsamında şehir turu attı. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan biri olan bölgeye, bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek yer alıyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Galata Köprüsü Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İdlib'de yoğun yağış nedeniyle yerinden edilen sivillerin barındığı Keferarouk Kampı'nda toplam yaklaşık 500 çadır su ve çamur altında kalırken, siviller yakacak temin edilmesi, alanın temizlenmesi, hijyen ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )
Kars'ta bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu bir sokakta güvercinlere yem verdi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyinin bir kısmı buz tutan Çıldır Gölü'nde gece gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Avrupa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısının en yüksek olduğu İtalya'da, alınan tedbirlerin ardından Napoli kentindeki St. Gregorio Armeno sokağı esnaf ve zanaatkarları, yaklaşan Noel Bayramı'na rağmen azalan ziyaretçi sayısı nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşıyor. ( Manuel Dorati - Anadolu Ajansı )
Şili'de geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkede belirli aralıklarla şiddetlenerek devam ediyor. Başkent Santiago'da düzenlenen protestoda göstericiler, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifası ve geçen yıldan bu yana devam eden gösterilerde tutuklananların serbest bırakılmasını istedi. Güvenlik güçleri göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu. ( Cristobal Saavedra Vogel - Anadolu Ajansı )
Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler, göçmenlerin koşullarının iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplumsal farkındalık oluşturmak için toplanan göstericiler, Japonya'ya gelip farklı sebeplerle burada hayatını kaybeden göçmenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri park kenarına bırakarak mum yaktı. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, son 10 yılda yaklaşık 40 bin Arakanlı Müslüman, Hindistan'a sığındı. Başkent Yeni Delhi'de 2012'den beri hükümet tarafından tahsis edilen bir arazide bulunan bu yerleşim biriminde yaklaşık 280 Arakanlı mülteci, zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. ( Imtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )
ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içinde dağıtıma çıkmasıyla birlikte yaklaşık 184 bin doz aşı sevk edildi ve ülkenin 50 eyaletine dağıtıma başlandı. Kamu Sağlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde yer alan tüm hastanelere bu hafta ilk aşama olarak 17 bin 550 doz aşı dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 39 bin dozluk aşının dağıtımının ise gelecek hafta itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Florida eyaletindeki 'Research Centers of America' tıp merkezinde aşılar ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. 64 yaşındaki sağlık çalışanı Steve Brandwene'in aşı uygulaması da tıp merkezinde gerçekleştirildi. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Katar Emir Kupası final maçında Al Sadd ile El Erabi takımları, Katar 2022 Dünya Kupası maçlarının da oynanacağı başkent Doha'daki Al-Rayyan Stadı'nda yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, stadyuma yüzde 50 oranında seyirci alındı. Katar 2022 Dünya Kupası maçları için inşa edilen stadyumda oynanacak ilk maç öncesinde açılış töreni kutlamalarla yapıldı. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )
Tunus'ta yüzlerce kişi, milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırılara ve kadın hakları aleyhindeki söylemlere tepki için başkent Tunus'taki meclis binası önünde gösteri düzenledi. Tunus güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Bursa'da, saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk anlarındaşehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Bursa - İzmir yolu güzergahında yoğunluk gözlendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da bir araya gelen İslam Savunucuları Cephesi (FPI) üyeleri, polisle çıkan çatışma sonrası hayatını kaybeden FPI destekçileri olduğu iddia edilen 6 kişinin ölümünün ardından başkent Cakarta'da gösteri düzenledi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Katar Milli Günü, ülkenin başkenti Doha'daki Corniche Tören Alanı'nda liderlerin katılımları ve askeri geçit törenleri ile kutlandı.Milli marşın okunması ve 18 pare top atışı ile başlayan kutlamalarda, savaş uçakları ve gösteri uçaklarının gösterilerinin yanı sıra asker, polis ve güvenlik güçleri de geçit töreni yaptı. ( QNA - Anadolu Ajansı )
Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Bankası verilerine göre, her yıl yarım milyona yakın göçmen çalışmak için Bangladeş'in Dakka kentine akın ediyor. Fotoğrafta, başkentin yoksul semtlerinden birinde zorluklar içerisinde yaşamaya çalışan göçmenler görülüyor. ( Zakir Hossain Chowdhury - Anadolu Ajansı )
Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerin temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan önlemlerin azaltılması ve vergi sistemi ile ilgili bir kanunda yapılan değişikliklerin kaldırılması talebiyle başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı çevresinde toplanarak gösteri düzenledi. ( Vladimir Shtanko - Anadolu Ajansı )
Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları Olimpik Cimnastik Salonu'nda devam ediyor. Maltalı sporcu Tara Vella Clark, asimetrik paralelde performans sergiledi. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
Güney Afrika'nın Cape Town kentine bağlı Masiphumelele ilçesinin Fish Hoek bölgesinde dün çıkan yangında, çok sayıda baraka yandı. Bölgeye gelenler, yangın sonrası sağlam kalan eşyaları ararken, baraka yapımında kullanılan malzemeleri topladı. ( Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı )
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu, evin balkonuna çarptı. Kamyon, şantiye alanındaki iş makineleri ve vinç yardımıyla bahçeden güçlükle yukarı çekilerek çıkartıldı. ( Mustafa Değirmencioğlu - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında kabuğu kırılmış halde bulunan yavru su kaplumbağası, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Çekya'da hükümet Kovid-19'la mücadele kapsamında cuma gününden itibaren geçerli olmak koşuluyla yeni kısıtlamalar hayata geçirme kararı aldı. Çekya'da yaklaşık bir ay kapalı tutulduktan sonra 4 Aralık'ta yeniden açılan restoran, bar ve oteller yine kapatılacak. Yeni kısıtlamalar eğitimi de etkilerken, Noel tatili öngörülen tarihten daha ileri bir tarihe uzatılacak. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag şehrinde yer alan ve 1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Prag Tarihi Merkezi'nde bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )
Van-Bahçesaray kara yolu kar yağışının ardından beyaza büründü. Dağların yamaçlarından geçen kara yolunda 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetmişti. Van-Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla en küçük risk durumunda bile ulaşıma kapatılacak. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak. ( Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yer yer yoğunlaşıp dağılan sisler arasında tarihi kale, drone ile görüntülendi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Medellin kentinde, yılbaşı ve yaklaşan Noel kapsamında düzenlenen etkinlikler ile açık alanlara yerleştirilen ışıklı dekorlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu yılki kutlamalar için yapılan süslemelerde 28 milyondan fazla ampul kullanıldı. Işıklandırmalar, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete açıldı. ( Sinan Doğan - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinde kar yağışı etkili oldu. Brooklyn bölgesinin Dumbo semtinde, Manhattan Köprüsü yakınında bulunan park halindeki araçlar, yağış sonrası kar altında kaldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )