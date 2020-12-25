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Ege'de göçmenlerin Yunan askerlerince dün ölüme terk edildiği anlar, İHA tarafından kaydedildi
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Endonezya hükümeti 11 Sumatra orangutanını ülkeye geri getirdi

Endonezya hükümeti 11 Sumatra orangutanını ülkeye geri getirdi

Endonezya Çevre ve Orman Bakanlığı, Malezya ve Tayland kaynaklı yasadışı ticaretten elde edilen 11 Sumatra orangutanını (Pongo abelii) ülkesine geri getirdi. Görevliler, orangutanları Deli Serdang kentindeki Kualanamu Havaalanı Kargo Terminalinde transfer etti. ( Kiki Cahyadi - Anadolu Ajansı )

Ankara'da kar yağışı Fotoğraf: Halil Sağırkaya

Başkent Ankara'da gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Dala konan bir kuş, karla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

Sosyal mesaj temalı eserlerinde fırçasının gücüyle dijital fotoğrafa meydan okuyor Fotoğraf: Mustafa Yüce albümü

Ressam Mustafa Yüce, hiperrealizm üslubuyla yaptığı çalışmalarında kadına şiddet, ilahi aşk ve mülteci sorunları gibi temaları incelikle işleyerek, sosyal ve toplumsal olaylara tercüman oluyor ve fırçasının gücüyle dijital fotoğrafa meydan okuyor. ( Mustafa Yüce albümü - Anadolu Ajansı )

Beytüllahim'de Noel kutlamaları Fotoğraf: İssam Rimawi

Batı Şeria'nın güneyinde Hazreti İsa'nın doğum yeri olarak bilinen Beytullahim'de Noel kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Filistinli bando grupları, geçit töreni yaptı. ( İssam Rimawi - Anadolu Ajansı )

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği Fotoğraf: Abdullah Söylemez

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarih İshak Paşa Sarayı ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü. "Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede 1900 rakımlı tepeye kurulu ve ÜNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Eren Bozkurt

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Özel harekat polisleri, koçbaşıyla kapıyı kırar girdikleri evde arama yaptı. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Macaristan'da kısmi karantina Fotoğraf: Arpad Kurucz

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir aydan fazla süredir devam eden kısmi karantina sebebiyle cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu. 11 Kasım'da başlayan kısmi karantina kapsamında, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının uzatılması, toplantıların yasaklanması, restoran, bar ve kültürel mekanların kapatılması da yer alıyor. ( Arpad Kurucz - Anadolu Ajansı )

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru Fotoğraf: Nacer Talel

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) 27 Aralık’taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, başkent Bangui'de Müslümanların yoğlunlukta olduğu KM5 bölgesinde toplanan cumhurbaşkanı adaylarından Faustin Touadera destekçileri, miting düzenledi. ( Nacer Talel - Anadolu Ajansı )

Sri Lanka'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam ve Noel hazırlıkları Fotoğraf: Pushpa Kumara

Sri Lanka'da yaklaşan Noel ve yeni yıl hazırlıkları yeni tip koronavirüs (kovid-19) ile mücadele için alınan tedbirlerin gölgesinde sürdürülüyor. Günlük yaşamın çoğunlukla kısıtlamalar altında devam ettiği başkent Kolombo'da, genellikle yoğunluğun yaşandığı yerler öncekine göre daha sakinlik gösteriyor. Sağlık çalışanları kurulan bir test merkezinde hastalar için Kovid-19 test hizmeti sunuyor. Şüphe ile gelen vatandaşlara, Kovid-19 tespitinde kullanılan PCR testi yapılıyor. ( Pushpa Kumara - Anadolu Ajansı )

Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası Fotoğraf: Şebnem Coşkun

Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası 4. gününde Burhan Felek yüzme havuzunda devam etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Oruç Reis gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı Fotoğraf: Bekir Bektaş

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'ndan ayrıldı. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Oruç Reis'in limandan ayrılışını görüntüledi. ( Bekir Bektaş - Anadolu Ajansı )

İsrail'de bakımevinde Kovid-19 aşısı yapıldı Fotoğraf: Nir Keidar

İsrail'de, Pfizer ve BioNTech tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı uygulanması sürüyor. Sağlık görevlileri, Tel Aviv'deki Mishan Efal Bakımevi'nde kalan yaşlı vatandaşlara ve bakımevi çalışanlarına aşı yaptı. ( Nir Keidar - Anadolu Ajansı )

Van'da etkili olan kar güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Necmettin Karaca

Kar yağışının etkili olduğu Van'da 372 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Erciş ilçesinde de dünden bu yana etkili olan nedeniyle güzel manzaralar oluştu. ( Necmettin Karaca - Anadolu Ajansı )

Afganistan'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Haroon Sabawoon

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için günlük hayatlarında maske taktığı görüldü. ( Haroon Sabawoon - Anadolu Ajansı )

Siirt'te "sanat eseri titizliğinde" bal ormanı oluşturuldu Fotoğraf: Siirt Orman İşletme Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Siirt'in Baykan ilçesinde "sanat eseri titizliğinde" bal ormanı oluşturuldu. İlçeye bağlı Karakaya köyü kırsalında dağların adeta nakış gibi işlenmesiyle hayata geçirilen "Karakaya Köyü Bal Ormanı" projesi kapsamında, arıcıların kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla 13 bin 500 fidan toprakla buluştu. ( Siirt Orman İşletme Müdürlüğü - Anadolu Ajansı )

Yılbaşı öncesi hindiye talep, üreticinin yüzünü güldürdü Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yeni yılın evlerde karşılanacak olması, hindi satışlarına da olumlu yansıdı. Yılbaşından aylar önce hazırlıklara başlayan hindi üreticileri, geçen yıla oranla satışların yüzde 30 artmasından memnun. Hindinin fiyatları, ağırlığına göre 150 ila 300 lira arasında değişiyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

AA yılın fotoğraflarına aday gösterilen İdlibliler oylamaya katıldı Fotoğraf: Muhammed Said

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan iç savaş mağdurları, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen İdlibliler, fotoğraflar arasından yaşam ve haber kategorisinde aday gösterildikleri kendi karelerine oy verdi. Doğuştan elleri ve kolları olmayan Muhammed bebeğin babası Halit Mısaytıf da oylamaya katıldı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Bogota Filarmoni Orkestrası hayvanların korunması için konser verdi Fotoğraf: Juancho Torres

Bogota Filarmoni Orkestrası, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbiri olarak sosyal mesafe kuralına uyulması, kedi ve köpek gibi hayvanların korunması ve Noel Bayramı'nda barut kullanılmaması çağrısıyla konser verdi. Kültürel faaliyetlerini artıran orkestra bu konserlerle müziğini de teşvik ediyor. Bogota'da noel kutlamalarında havai fişeklerin yanı sıra kullanılan barut, şehre yasa dışı barut girişini durdurmak maksadıyla yasaklanmıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Bogota'da dans gösterisi Fotoğraf: Juancho Torres

Goblin (gulyabani) kostümü giyen bir grup dansçı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Bolivar Meydanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal etkinlikleri kısıtlanan insanları eğlendirmek için performans sergiledi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın İngiltere ile sınırlarını kapatması Fotoğraf: Julien Mattia

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından Avrupa ülkeleri de hava, kara ve deniz ulaşımının yanı sıra tren seferlerine son vermeye başladı. Demir yolu firması Eurostar, Londra-Brüksel ve Londra-Amsterdam trenlerini iptal ederken, Paris seferlerini de durdurdu. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Ivanka Trump Miami'de gıda yardımı etkinliğine katıldı Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump (sağda) ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde ailelere gıda paketi dağıtımı etkinliğine katıldı. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )

Arkas Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta Fotoğraf: Lokman İlhan

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta, Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde karşılaştı. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da fabrikada patlama: 6 ölü, 16 yaralı Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Galatasaray - Göztepe Fotoğraf: İsa Terli

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile karşılaştı. Galatasaraylı futbolcular Sofiane Feghouli'nin(89) attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden protesto Fotoğraf: Stringer

Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerin temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan önlemlerin azaltılması ve vergi sistemi ile ilgili bir kanunda yapılan değişikliklerin kaldırılması talebiyle başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı çevresinde toplanarak gösteri düzenledi. Gösteride, güvenlik güçleri sıkı önlem aldı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Slovenya'da kitlesel Kovid-19 testi uygulaması başladı Fotoğraf: Ales Beno

Slovenya'da bugün itibariyle başlatılan kitlesel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test uygulaması uzun kuyruklara neden oldu. Başkent Ljubljana'da kurulan mobil test merkezlerine gelen vatandaşlar iki saatten fazla sıra beklerken, Kovid-19 bulaşan biriyle temas halinde oldukları veya yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle test yaptırdıklarını söyledi. Slovenya'daki kitlesel Kovid-19 testi uygulaması 24 Aralık'a kadar devam edecek. ( Ales Beno - Anadolu Ajansı )

Halkbank - Tokat Belediye Plevne Fotoğraf: Esra Hacioğlu

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftasında Halkbank ile Tokat Belediye Plevne karşılaştı. Bir pozisyonda Halkbank oyuncusu Aslan Ekşi (1), rakipleriyle mücadele etti. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki ailelerin yaşam mücadelesi Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle pek çok aile yaşamak için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor. Han Yunus kentinin batısında yer alan Nehr El Bared bölgesindeki çocuklar, aileleriyle birlikte yaşamlarını zor şartlar altında sürdürüyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Hindistan'da yeni tarım reformu protesto ediliyor Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh

Hindistan'da yeni tarım reformunu protesto eden göstericiler, Mumbai kentindeki otoban üzerinde gösterilerine devam etti. Polisin göstericilere müdahele etmesinin ardından arbede yaşandı. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )

Batı Şeria'daki Hristiyan din adamı, yılbaşı hazırlıklarında Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekiyor Fotoğraf: Hisham K. K. Abu Shaqra

Hristiyan din adamı Manuel Musallam, işgal altındaki Batı Şeria'da yılbaşı kutlamaları için yaptığı hazırlıklarda Filistin halkının İsrail işgali nedeniyle yaşadığı sıkıntılara dikkati çekiyor. "Kudüs'te Adalet ve Barış için Dünya Halk Meclisi" Başkanı Peder Musallam (83), Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit beldesindeki evinde yılbaşı kutlamaları kapsamında alışılmışın dışına çıkarak bir çadır kurdu. ( Hisham K. K. Abu Shaqra - Anadolu Ajansı )

Kartepe beyaza büründü Fotoğraf: İbrahim Aktaş

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe, kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre ölçüldü. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )

Bondi Plajı Kovid-19 test kliniği Fotoğraf: Steven Saphore

Avustralya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi. Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda bulunan araç içi Kovid-19 test kliniğinde araç kuyrukları oluşurken bazı Avustralyalılar da sahilde vakit geçirdi, sörf yaptı. ( Steven Saphore - Anadolu Ajansı )

At sevgisiyle kurduğu çiftlikte hipodromlar için "şampiyon" yetiştiriyor Fotoğraf: Mehmet Çalık

Uşak'ta tekstil sektöründe faaliyet gösterirken at sevgisiyle iş değiştiren ve çiftlik kuran girişimci, yetiştirdiği yarış atlarıyla çok sayıda başarıya imza attı. ( Mehmet Çalık - Anadolu Ajansı )

Tarihi han kaybolmaya yüz tutan mesleklere "yuva" oldu Fotoğraf: Serhat Çetinkaya

Konya'da kaybolmaya yüz tutan geleneksel zanaatlar ve el sanatları, geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan Gevraki Han'da zamana direniyor. Meram ilçesinde, 1831-1903 yıllarında yaşayan Konya Müftüsü Gevraki Hacı Abdülkadir Efendi tarafından, medrese, han ve iş yerleri olarak yaptırılan mekan, zamana direnen saraçlık, keçecilik, demircilik, kalaycılık, tenekecilik gibi mesleklere ev sahipliği yapıyor. Demircilik yapan 83 yaşındaki İsmet Derman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ( Serhat Çetinkaya - Anadolu Ajansı )

Türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek Fotoğraf: Yeşilyurt Belediyesi

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü", yeni yüzüyle bir yandan Doğu Anadolu'yu 3 bölgeyle birleştirirken diğer yandan ise turizm, ticaret merkezlerini birbirine bağlayarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sunacak. ( Yeşilyurt Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Şili'de protesto Fotoğraf: Cristobal Vogel

Şili’de lise öğrencileri, üniversite giriş sınavlarında sosyal sınıf ayrımı yapıldığı ve yoksul öğrencilerin erişim engeli yaşadığı gerekçesiyle Santiago’da eylem düzenledi. Sınavların hazırlandığı binayı işgal eden öğrenciler boykot çağrısı yaptı. Polis, bazı göstericileri gözaltına aldı. ( Cristobal Vogel - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da koronavirüs gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği başkent Bogota'daki San Andres Adası'nda salgın nedeniyle sakinlik dikkat çekiyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Moskova'da yeni yıl hazırlıkları Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni yıl hazırlıkları kapsamında Park Akveduk’da dizayn edilen ve ışıklandırılan beyaz ayı ailesi, görsel güzelliği ile vatandaşların beğenisini topluyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Süper Lig'in 13. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor takımları MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Konyasporlu Alper Uludağ sakatlanarak devam edemedi. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

İtalyan heykeltraş, Diego Armando Maradona'nın heykelini yaptı Fotoğraf: Stringer

İtalyan heykeltıraş Domenico Sepe, geçtiğimiz ay vefat eden Diego Maradona onuruna futbolcunun heykelini yaptı. Maradona’nın lakabı olan, D10S'ye referans olarak Dios adını taşıyan heykel, heykeltıraş tarafından Napoli halkına bağışlanacak. Sepe, Napoli'deki atölyesinde heykel üzerinde çalışırken görülüyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Yunanistan'da yılbaşı hazırlıkları Fotoğraf: Ayhan Mehmet

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yaklaşan Noel ve yılbaşı dolayısıyla Stavros Niarhos Vakfı Kültür Merkezi'ne yerleştirilen dev ışık topları büyük ilgi gördü. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )

Fransa'nın İngiltere ile sınırını kapatmasının ardından Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başladı Fotoğraf: Alan Langley

Fransa'nın, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararının ardından, İngiltere'nin Kent şehrindeki Dover Limanı'na bağlanan otoyollarda tır kuyrukları oluşmaya başladı. ( Alan Langley - Anadolu Ajansı )

Slovenya'daki çocuk kliniğini Noel Baba ve palyaçolar ziyaret etti Fotoğraf: Ales Beno

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki çocuk kliniğinde tedavi gören çocuklar, kendilerini ziyaret eden Noel Baba ve palyaçolarla moral depoladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan çocukları kliniğin duvarlarına tırmanan Noel Baba'lar sevindirdi. ( Ales Beno - Anadolu Ajansı )

Gazze'de "bedensel engelliler bisiklet yarışması" düzenlendi Fotoğraf: Ali Jadallah

Gazze Şeridi'nde, İsrail saldırılarında tek bacağını kaybeden Filistinlilerin katılımıyla bedensel engelliler bisiklet yarışması düzenlendi. Gazze'deki Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği ve Tıbbi Yardım Derneği işbirliğinde Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen yarışa katılan Filistinliler, bir kilometre pedal çevirdi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Stalin'in 141'nci doğum günü Fotoğraf: Sefa Karacan

Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Joseph Stalin’in 141’nci doğum günü nedeniyle Rusya Kominist Partisi tarafından tören yapıldı. Kovid 19 salgını nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcı, Tarihi Kızıl Meydan’da Stalin’in anıtının bulunduğu alana karanfil bıraktı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Vanlı çocuklar karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü Fotoğraf: Mesut Varol

Van'ın Gürpınar ilçesinde beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızaklarıyla yüksek tepelerden kayarak eğlenceli zaman geçiriyor. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )

Esed rejiminin saldırısında bacağını kaybeden Esra protez bacak hayaliyle yaşıyor Fotoğraf: Bekir Kasım

Suriye'deki iç savaşta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden kaçarak sığındıkları İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin saldırısında sol bacağını kaybeden 6 yaşındaki Esra Salih, koltuk değnekleriyle yaşaması nedeniyle döktüğü gözyaşlarının son bulması için protez bacağına kavuşacağı günün hayalini kuruyor. ( Bekir Kasım - Anadolu Ajansı )

Gana'da koronavirüs gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Christian Thompson

Gana'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarına devam ediyor. Başkent Akra'daki halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için maske takarak sokağa çıkıyor. ( Christian Thompson - Anadolu Ajansı )

Finlandiya'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Alessandro Rampazzo

Finlandiya'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde günlük yaşamlarını sürdürüyor. Yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında başkent Helsinki'de vatandaşlar virüsten korunmak için maske takarak sokağa çıkarken, restoranların ve barların açık kalma süreleri sınırlandırıldı, kültür ve spor faaliyetleri durduruldu. Esplanadi Parkı'nda ise yoğunluğun az olduğu gözlendi. ( Alessandro Rampazzo - Anadolu Ajansı )

New York'ta kar yağışı Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin doğu eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası sonrası New York şehri beyaza büründü. New Yorklular, soğuk havaya rağmen Brooklyn köprüsünde yürüyüş yaptı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Lazio - Napoli Fotoğraf: Claudio Pasquazi

İtalya Birinci Futbol Ligi Serie A'da Lazio ve Napoli takımları, Roma'daki Stadio Olimpico'da karşılaştı. Bir pozisyonda Lazio takımı oyuncusu Felipe Caicedo (solda) rakibi Kalidou Koulibaly (sağda) ile mücadele etti. ( Claudio Pasquazi - Anadolu Ajansı )

OGM Ormanspor- HDI Sigorta Afyon Belediyesi Fotoğraf: Aytaç Ünal

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor ile HDI Sigorta Afyon Belediyesi takımları Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Elmedin Kikanovic (9) rakibi ile mücadele etti. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Avrupa'nın İngiltere'ye seyahat yasağı getirmesi Fotoğraf: Hasan Esen

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkelerinin İngiltere’ye seyahat yasağı getirmeye başlamasıyla beraber bazı yolcular, muhtemel son trenleri yakalayabilmek için başkent Londra’daki St Pancras Uluslararası İstasyonu'na geldi. ( Hasan Esen - Anadolu Ajansı )

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Oli, Katmandu'da protesto edildi Fotoğraf: Sunil Pradhan

Nepal'de Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine parlamento feshedildi. Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'nin parlamentoyu feshetme kararı almasının ardından başkent Katmandu'da Oli karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Oli'nin maketinin ateşe verildiği gösteriye güvenlik güçleri müdahale etti. ( Sunil Pradhan - Anadolu Ajansı )

Kudüs'te Siyonizim karşıtı gösteri Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

Batı Kudüs'ün Mea Shearim Mahallesi'nde toplanan Neturei Karta (Şehrin Muhafızları) hareketine mensup Ortodoks Yahudiler, İsrail Devleti ve Siyonizm'e karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Siyonizm, Yahudileri temsil etmiyor." ve "İsrail Devleti, Yahudilerin felaketidir." yazılı dövizler taşıdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

İspanya'da Kovid-19 önlemleri altında günlük yaşam Fotoğraf: Albert Bonsfills Morell

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vakalardaki artış nedeniyle yetkililer üçüncü dalgaya karşı uyarıda bulundu. Barselona'da yaklaşan Noel Bayramı nedeniyle kent merkezindeki sokaklarda yoğunluk yaşandı. ( Albert Bonsfills Morell - Anadolu Ajansı )

Tayvan'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Walid Berrazeg

Tayvan'da Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 763’e ulaştı. Başkent Taipei'de sokaklar yaklaşan Noel için süslenirken, dışarı çıkan insanlar salgına önlem almak için maske taktı. ( Walid Berrazeg - Anadolu Ajansı )

Pakistan'daki Afgan mültecilerin zorlu hayatı kış şartlarıyla daha da güçleşiyor Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu

Pakistan'da onlarca yıldır yaşayan Afgan mültecilerin zorlu hayatları, kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağan yağmurlarla daha da güçleşiyor. 1979'daki Sovyet işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda derme çatma kerpiç evlerde hayatlarını devam ettiren mülteciler, temiz suya erişememe, sağlıksız koşullar, eğitim imkanlarından yoksunluk, olumsuz çevre koşullarının yanı sıra kışın zor şartlarıyla da mücadele ediyor. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Milli sporcu Derin Tanrıyaşükür, asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı Fotoğraf: Serkan Avci

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençlerde milli sporcu Derin Tanrıyaşükür (kırmızı formalı), asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı. Genç sporcu, takım arkadaşlarıyla madalya sevinci yaşandı. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

El Salvador'da Noel öncesi Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Alex Pena

40 binin üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bildirildiği ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ü geçtiği El Salvador'da, yaklaşan Noel nedeniyle başkent San Salvador'un sokakları ışıklandırıldı, tarihi meydana Noel ağacı yerleştirildi. ( Alex Pena - Anadolu Ajansı )

İtalya halkı, karantinaya hazırlanıyor Fotoğraf: Riccardo De Luca

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için ilan edilen kısmi karantina öncesi, başkent Roma'da alış veriş mağazalarının bulunduğu Via del Corso Caddesinin kalabalık olduğu gözlendi. İtalya hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artışı azaltmak amacıyla, aile yemekleri de dahil olmak üzere Noel kutlamalarında 24 Aralık'tan itibaren ülke çapında kısmi bir karantina uygulayacak. İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 553 artarak, 68 bin 447 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 308 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. ( Riccardo De Luca - Anadolu Ajansı )

Mumbai'de yolculara Kovid-19 testi uygulaması Fotoğraf: Imtiyaz Shaikh

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Mumbai kentinde bulunan Bandra Tren İstasyonu'nda koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık çalışanları yolculara test yaptı. Grafiti sanatçıları, salgınla mücadelede ön safta bulunan doktorlar için duvara resim çizdi. ( Imtiyaz Shaikh - Anadolu Ajansı )

TOFAŞ - Anadolu Efes Fotoğraf: Sergen Sezgin

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında TOFAŞ ile Anadolu Efes takımları, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. TOFAŞlı Simmons (sol1), bir pozisyonda Anadolu Efesli Dunston (42) ile mücadele etti. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri kontroller gerçekleştirdi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Sudan'da hükümet karşıtı gösteri Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan'ın devrik lideri Ömer el-Beşir’in 30 yıllık iktidarını sonlandıran kitlesel gösterilerin başladığı 19 Aralık 2018’deki halk hareketinin 2’nci yıl dönümünde başkent Hartum'da toplanan yüzlerce kişi, Abdullah Hamduk liderliğindeki geçiş hükümetini protesto etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde toplanan göstericiler, devrimin hedeflerini gerçekleştiremediği ve hayat pahalılığı gerekçesiyle geçiş hükümetinin istifa etmesini talep etti. Göstericiler, bölgede lastik yaktı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Galatasaray - Pınar Karşıyaka Fotoğraf: İsa Terli

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ile Pınar Karşıyaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Galatasaraylı basketbolcu RJ Hunter (3) ile Pınar Karşıyakalı oyuncu David Kennedy (arkada) bir pozisyonda mücadele etti. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Kırgızistan'da Kökbörü oyuncu Fotoğraf: Guliza Urustambek Kızı

Kırgızların milli spor olarak kabul ettiği Buzkaşı (Kökbörü) oyunu, Kırgızistan’ın Çüy kentinde gelecek nesillere aktarılmak amacıyla yaşatılmaya devam ediyor. Geçmişte atlı savaşçıların kendilerini diri ve zinde tutabilmek için oynadığı Kökbörü, iki takıma ayrılan binicilerin, yerdeki oğlak postunu kapmak için verdiği kıyasıya mücadeleye sahne oluyor. ( Guliza Urustambek Kızı - Anadolu Ajansı )

Ulsan Hyundai, AFC 2020 Ligi'nin şampiyonu Fotoğraf: Mohammed Dabbous

Katar'ın El Vakra kentindeki al-Janoub Stadyumu'nda düzenlenen 2020 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi turnuvasının final maçında, rakibi İran'ın Persepolis takımını 2-1 skorla yenen Güney Kore'nin Ulsan Hyundai takımı, şampiyon oldu. Sevinç yaşayan Ulsan Hyundai takımı oyuncuları, Teknik Direktör Kim Do-hoon'u omuzlarına aldı. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

New York'ta gün doğumu Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, gün doğumu sırasında gökdelenler üzerinden yükselmeye başlayan güneş ışıkları güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Bulgaristan'da Noel Baba kıyafetli motosikletlilerden şehir turu Fotoğraf: Borislav Troshev

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Noel Baba kıyafeti giyen yüzlerce motosikletli yıllardır devam ettirdikleri etkinlik kapsamında şehir turu attı. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )

Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor Fotoğraf: Ali Ballı

Türkiye'de, göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan Milas'taki Tuzla Sulak Alanı, flamingo ve farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşlar için önemli sulak alanlardan biri olan bölgeye, bu yıl da gelen kuşlar arasında çok sayıda flamingo, balıkçıl ve yabani ördek yer alıyor. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Galata Köprüsü Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İdlib'de yaklaşık 500 çadır yoğun yağışın etkisinde, yerinden edilmiş siviller ise çaresiz kaldı Fotoğraf: Muhammed Said

İdlib'de yoğun yağış nedeniyle yerinden edilen sivillerin barındığı Keferarouk Kampı'nda toplam yaklaşık 500 çadır su ve çamur altında kalırken, siviller yakacak temin edilmesi, alanın temizlenmesi, hijyen ve gıda ihtiyaçlarının giderilmesini bekliyor. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Batı Karadeniz'in "incisi" Akçakoca'da sessizlik drone ile görüntülendi Fotoğraf: Cem Ali Kuş

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Batı Karadeniz'in "incisi" olarak bilinen Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sessizlik hakim oldu. ( Cem Ali Kuş - Anadolu Ajansı )

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı Fotoğraf: İsmail Kaplan

Kars'ta bir vatandaş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğin hakim olduğu bir sokakta güvercinlere yem verdi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni Fotoğraf: İsmail Kaplan

Kars-Ardahan sınırları içerisinde yer alan ve yüzeyinin bir kısmı buz tutan Çıldır Gölü'nde gece gökyüzü uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )

İtalya'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Manuel Dorati

Avrupa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayısının en yüksek olduğu İtalya'da, alınan tedbirlerin ardından Napoli kentindeki St. Gregorio Armeno sokağı esnaf ve zanaatkarları, yaklaşan Noel Bayramı'na rağmen azalan ziyaretçi sayısı nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşıyor. ( Manuel Dorati - Anadolu Ajansı )

Şili'de hükümet karşıtı protestolar devam ediyor Fotoğraf: Cristobal Saavedra Vogel

Şili'de geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkede belirli aralıklarla şiddetlenerek devam ediyor. Başkent Santiago'da düzenlenen protestoda göstericiler, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifası ve geçen yıldan bu yana devam eden gösterilerde tutuklananların serbest bırakılmasını istedi. Güvenlik güçleri göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu. ( Cristobal Saavedra Vogel - Anadolu Ajansı )

Fransa'da 'Uluslararası Göçmenler Günü'nde protesto Fotoğraf: Julien Mattia

Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen göstericiler, göçmenlerin koşullarının iyileştirilmesi talebiyle protesto düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Japonya'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' Fotoğraf: David Mareuil

Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplumsal farkındalık oluşturmak için toplanan göstericiler, Japonya'ya gelip farklı sebeplerle burada hayatını kaybeden göçmenlerin isimlerinin yazılı olduğu dövizleri park kenarına bırakarak mum yaktı. ( David Mareuil - Anadolu Ajansı )

Hindistan'daki Arakanlı Müslümanlar Fotoğraf: Imtiyaz Khan 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, son 10 yılda yaklaşık 40 bin Arakanlı Müslüman, Hindistan'a sığındı. Başkent Yeni Delhi'de 2012'den beri hükümet tarafından tahsis edilen bir arazide bulunan bu yerleşim biriminde yaklaşık 280 Arakanlı mülteci, zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. ( Imtiyaz Khan  - Anadolu Ajansı )

ABD'de Pfizer'in Kovid-19 aşılarının dağıtımına devam ediliyor Fotoğraf: Eva Marie Uzcategui Trinkl

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) kullanım onayı verdiği Pfizer ve BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülke içinde dağıtıma çıkmasıyla birlikte yaklaşık 184 bin doz aşı sevk edildi ve ülkenin 50 eyaletine dağıtıma başlandı. Kamu Sağlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentinde yer alan tüm hastanelere bu hafta ilk aşama olarak 17 bin 550 doz aşı dağıtımı gerçekleştirildi. Toplam 39 bin dozluk aşının dağıtımının ise gelecek hafta itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Florida eyaletindeki 'Research Centers of America' tıp merkezinde aşılar ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulandı. 64 yaşındaki sağlık çalışanı Steve Brandwene'in aşı uygulaması da tıp merkezinde gerçekleştirildi. ( Eva Marie Uzcategui Trinkl - Anadolu Ajansı )

Kayseri'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Katar Emir Kupası: Al Sadd - El Erabi Fotoğraf: Mohammed Dabbous

Katar Emir Kupası final maçında Al Sadd ile El Erabi takımları, Katar 2022 Dünya Kupası maçlarının da oynanacağı başkent Doha'daki Al-Rayyan Stadı'nda yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, stadyuma yüzde 50 oranında seyirci alındı. Katar 2022 Dünya Kupası maçları için inşa edilen stadyumda oynanacak ilk maç öncesinde açılış töreni kutlamalarla yapıldı. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta şiddet ve kadın hakları aleyhindeki söylemler protesto edildi Fotoğraf: Yassine Gaidi

Tunus'ta yüzlerce kişi, milletvekillerinden bazılarına yönelik saldırılara ve kadın hakları aleyhindeki söylemlere tepki için başkent Tunus'taki meclis binası önünde gösteri düzenledi. Tunus güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk anlarında trafikte yoğunluk yaşandı Fotoğraf: Ali Atmaca

Bursa'da, saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk anlarındaşehir merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Bursa - İzmir yolu güzergahında yoğunluk gözlendi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Endonezya'da gösteri Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Endonezya'da bir araya gelen İslam Savunucuları Cephesi (FPI) üyeleri, polisle çıkan çatışma sonrası hayatını kaybeden FPI destekçileri olduğu iddia edilen 6 kişinin ölümünün ardından başkent Cakarta'da gösteri düzenledi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Katar Milli Günü başkent Doha'da kutlandı Fotoğraf: QNA

Katar Milli Günü, ülkenin başkenti Doha'daki Corniche Tören Alanı'nda liderlerin katılımları ve askeri geçit törenleri ile kutlandı.Milli marşın okunması ve 18 pare top atışı ile başlayan kutlamalarda, savaş uçakları ve gösteri uçaklarının gösterilerinin yanı sıra asker, polis ve güvenlik güçleri de geçit töreni yaptı. ( QNA - Anadolu Ajansı )

Dünyadaki göçmen nüfusu 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi Fotoğraf: Zakir Hossain Chowdhury

Dünya genelinde iş, aile ve eğitimin yanı sıra çatışma, zulüm ve doğal afet gibi çeşitli sebeplerle doğdukları ülkeden başka bir ülkeye göç edenlerin sayısı 50 yılda 3 katından fazla artış gösterdi. Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü", her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Bankası verilerine göre, her yıl yarım milyona yakın göçmen çalışmak için Bangladeş'in Dakka kentine akın ediyor. Fotoğrafta, başkentin yoksul semtlerinden birinde zorluklar içerisinde yaşamaya çalışan göçmenler görülüyor. ( Zakir Hossain Chowdhury - Anadolu Ajansı )

Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerden protesto Fotoğraf: Vladimir Shtanko

Ukrayna'da küçük ölçekli işletmelerin temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sıkılaştırılan önlemlerin azaltılması ve vergi sistemi ile ilgili bir kanunda yapılan değişikliklerin kaldırılması talebiyle başkent Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı çevresinde toplanarak gösteri düzenledi. ( Vladimir Shtanko - Anadolu Ajansı )

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisindeki eleme müsabakaları Olimpik Cimnastik Salonu'nda devam ediyor. Maltalı sporcu Tara Vella Clark, asimetrik paralelde performans sergiledi. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Cape Town'daki yangın Fotoğraf: Xabiso Mkhabela

Güney Afrika'nın Cape Town kentine bağlı Masiphumelele ilçesinin Fish Hoek bölgesinde dün çıkan yangında, çok sayıda baraka yandı. Bölgeye gelenler, yangın sonrası sağlam kalan eşyaları ararken, baraka yapımında kullanılan malzemeleri topladı. ( Xabiso Mkhabela - Anadolu Ajansı )

Denizli'de freni boşalan kamyon evin balkonuna çarptı Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halinde freni boşalan hafriyat kamyonu, evin balkonuna çarptı. Kamyon, şantiye alanındaki iş makineleri ve vinç yardımıyla bahçeden güçlükle yukarı çekilerek çıkartıldı. ( Mustafa Değirmencioğlu - Anadolu Ajansı )

Kabuğu kırılan kaplumbağa "Tosbik" doğaya dönmek için gün sayıyor Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında kabuğu kırılmış halde bulunan yavru su kaplumbağası, Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Prag'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Lukas Kabon

Çekya'da hükümet Kovid-19'la mücadele kapsamında cuma gününden itibaren geçerli olmak koşuluyla yeni kısıtlamalar hayata geçirme kararı aldı. Çekya'da yaklaşık bir ay kapalı tutulduktan sonra 4 Aralık'ta yeniden açılan restoran, bar ve oteller yine kapatılacak. Yeni kısıtlamalar eğitimi de etkilerken, Noel tatili öngörülen tarihten daha ileri bir tarihe uzatılacak. Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag şehrinde yer alan ve 1992 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Prag Tarihi Merkezi'nde bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü. ( Lukas Kabon - Anadolu Ajansı )

Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu en küçük riskte kapatılacak Fotoğraf: Mesut Varol

Van-Bahçesaray kara yolu kar yağışının ardından beyaza büründü. Dağların yamaçlarından geçen kara yolunda 4 ve 5 Şubat'ta düşen çığlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetmişti. Van-Bahçesaray kara yolu, başka can kayıplarını önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla en küçük risk durumunda bile ulaşıma kapatılacak. ( Mesut Varol - Anadolu Ajansı )

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı etabı hizmete açılıyor Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda 56,5 kilometrelik ana gövde, 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı yarın törenle açılacak. ( Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

Diyarbakır'da 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde sisle birlikte güzel görüntü oluştu Fotoğraf: Bestami Bodruk

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yeraltı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yer yer yoğunlaşıp dağılan sisler arasında tarihi kale, drone ile görüntülendi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'nın Medellin şehri yeni yıl öncesi ışıklarla süslendi Fotoğraf: Sinan Doğan

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Medellin kentinde, yılbaşı ve yaklaşan Noel kapsamında düzenlenen etkinlikler ile açık alanlara yerleştirilen ışıklı dekorlar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu yılki kutlamalar için yapılan süslemelerde 28 milyondan fazla ampul kullanıldı. Işıklandırmalar, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete açıldı. ( Sinan Doğan - Anadolu Ajansı )

New York'ta kar yağışı Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York kentinde kar yağışı etkili oldu. Brooklyn bölgesinin Dumbo semtinde, Manhattan Köprüsü yakınında bulunan park halindeki araçlar, yağış sonrası kar altında kaldı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

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