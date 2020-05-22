Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

Türkiye'nin en köklü kadın doğum hastanesi olan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde de hayata "merhaba" diyen onlarca yenidoğana ev sahipliği yaptı. Anadolu Ajansı ekibi, pandemi sürecinde iş yoğunluğu iki katına çıkan hastanede, yenidoğan servisi başta olmak üzere, tüm birimlerde gayret ve özveriyle çalışmalarını sürdüren personelin bir gününe tanıklık etti. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - Anadolu Ajansı )