Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar devam ediyor. Ateş yakarak barikat kuran göstericiler, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri ile çatıştı. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 248 kişinin de yaralandığı kaydedildi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
ABD'de 19 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları New York'ta Yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıt alanı ziyaret ederek "Gözyaşı" havuzlarının etrafındaki isimlerin yanına çiçek ve bayraklar bıraktı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, Türkiye ile birliktelik gösterileri düzenledi. İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, Türk ve Suriye "devrim" bayrakları ile teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude’deki fabrikasında, Mi-8AMT (Mi-171E), Mi-171 ve Mi- 8AMTSh (Mi-171Sh) model helikopterler üretiliyor. Ulan Ude Havacılık Fabrikası’ndaki montaj aşamaları ve helikopter parçalarının üretimi görüntülendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, çevresindeki ağaçların küle dönmesine rağmen sadece direğinin alt kısmı zarar gören ve bu nedenle yola düşen bayrağı, köyün gençleri tekrar yerine dikti. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )
Pamukkale'deki yaklaşık 1300 yıllık antik havuz, yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 60 bin turisti ağırladı. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )
Filipinler'in Taguig kentinde sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından koruması ve hastalara yemekleri ile ilaçlarını vermesi için tasarlanan robot hemşire Lakeshore Hotel Mega Karantina Merkezi'nde göreve başladı. ( Dante Diosina Jr. - Anadolu Ajansı )
ABD'de 19 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık demeti yıldönümü öncesinde test edildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesindeki Filistinliler, saldırı sonucu hasar gören bölgeyi inceledi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Hindistan Hükümeti, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda Yeni Delhi'deki demiryolu rayları boyunca gecekondu bölgesinde konuşlanan 48 binden fazla evi yıkmayı planlıyor. Yıkım kararının yaklaşık iki buçuk milyon yoksul insanı evsiz bırakacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, demiryolu hattı çevresindeki günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar üçüncü gününde devam ediyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Black Lives Matter protestocuları ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında kenti ziyaretini protesto etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, başkent Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump (sol 2), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda), BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan (sağda) ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'nin (sağ 2) katılımıyla imzalandı. ( Beyaz Saray / Tia Dufour - Anadolu Ajansı )
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni görevine başladı. BM Genel Merkezinde düzenlenen törende Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı. ( BM Photo - Anadolu Ajansı )
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin batı surlarını, ABD, İsrail, Bahreyn ve BAE bayraklarıyla ışıklandırdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle doldu. İlginç görüntüler oluşturan ve yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan sümbüller, drone ile havadan görüntülendi. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, son yıllarda bağımsızlık yanlısı gösterilerle öne çıkan 11 Eylül Katalonya Ulusal Günü'nü (La Diada) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllara nazaran daha sönük kutladı. Diada etkinlikleri kapsamında Barselona'da düzenlenen gösteride İspanyol kralları V. Felipe ve VI. Felipe'yi temsil eden oyuncak bebek ateşe verildi ( ADRIA PUIG - Anadolu Ajansı )
Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 Darbesi" davasının 5. duruşması, başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesi'de gerçekleştirildi. Sanıkların yakınları, duruşmanın yapıldığı bina önünde toplandı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yerli halk için başlıca gelir kaynağı olan sebzeler salgın sürecinde de teknelerle Dal Gölü'nde Srinagar'ın çeşitli bölgelerine satılıyor. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Muş'un Bulanık ilçesi sınırlarında bulunan Kazan Gölü civarındaki köylerde yaşayan besiciler, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için sabahın ilk ışıklarıyla göl kenarındaki meralara geliyor. Merada ve gölün zeminindeki otlarla beslenen hayvanlar, öğle saatlerinde de havanın ısınmasıyla göle girip serinliyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )
Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık altı aydır kapalı olan okullar, yeni kurallarla bugün yeniden açıldı. Karaçi kentinde ortaokul öğrencileri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınıflarına geri dönerek ders başı yaptı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulunun uzaktan eğime geçmesini fırsat bilerek Antalya'nın Akseki ilçesindeki dedesi ve babaannesinin yanında yaşamaya başlayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Reyhan Yüksel, birçok konuda yardımlarına koştuğu mahalledeki diğer yaşlıların da hayatına dokunuyor. Mahalledeki yaşlıların salgın döneminde sağlıklı kalmaları için mücadele veren genç kız, adeta açık hava berber salonuna çevirdiği alanda, Kovid-19 nedeniyle şehre gidemeyen dedelerin saç ve sakallarını kesiyor. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )
Sudan'ın farklı bölgelerinde hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu evleri su altında kalan ve yıkılan aileler, uzanacak yardım elini bekliyor. Evleri hasar gören Umdurman kentinin Salha bölgesindeki El-Giya köyü sakinleri, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. ( Abbas M. Idris - Anadolu Ajansı )
Fransa'da sarı yelekliler 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris’teki eylemde 154 kişi gözaltına alındı. Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Bursa-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda bir otomobil ile iş makineleri toprak altında kaldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de bir grup polis, tutuklu bir polis memurunun serbest bırakılması ve maaşlarına zam talebiyle iktidar partisi karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen gösterciler sokaklarda barikat kurup lastik yaktı. ( Sabin Johnson - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Times Meydanı ve çevresinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Wilmington kentinde düzenlenen seçim çalışmalarına katıldı. Ivanka Trump (solda) seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen gayriresmi söyleşiye katılmadan önce restoranda yemek yedi. ( Peter Zay - Anadolu Ajansı )
Katar'da düzenlenen 2020 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi turnuvası kapsamında, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımı, Özbekistan'ın Pahtakor takımı ile El Vakra kentinde karşılaştı. Bir pozisyonda, El Halil oyuncusu Salem Aldossari (solda), rakibi Pahtakor oyuncusu Khojiakbar Alijonov (sağda) ile mücadele etti. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda gün batımı güzel görüntü oluşturdu. Milli parktaki Kavaklı Jandarma Karakolunda görevli Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi gün batımında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu çevredeki araçlarda çıkan yangını söndürmeye çalıştı. ( Saher El Hacci - Anadolu Ajansı )
Gazze kentinde yaşayan Filistinli sanatçı Usame Ebu Hamra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılmasını teşvik etmek için çocukların yüzlerine maske resimleri çiziyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Cakarta’da normalleşme sürecinde 5 Haziran’da kaldırılan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar, kentteki vaka artışının önüne geçmek amacıyla içeriğindeki bazı yeni düzenlemelerle bugün itibarıyla tekrar yürürlüğe girdi. Kısıtlamaların ardından, kentte sakinlik gözlendi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Gazze Şeridi'nde, bıldırcın avcılığı Filistinlilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bazı Filistinliler, Deyr El Balah kentinde sahile ağ kurarak yakaladıkları bıldırcınları satıp, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Van ve Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı dağlarda yaban keçileri sayısında büyük artış yaşandı. Adı bölgeyle özdeşleşen yaban keçileri, dağların zirvesinden sürü halinde indikleri vadilerde hem karınlarını doyuruyor hem de su ihtiyaçlarını gideriyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından haziran ve temmuz aylarında toplam 84 bin 900 kişiyi misafir eden dünyaca ünlü Pamukkale'de, ağustos ayında ziyaretçi sayısı 145 bine ulaştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti'nin yanı sıra buradaki pamuksu beyazlığa sahip travertenlerde yürüyüp şifalı suya girmenin tadını çıkartıyor. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )
Belarus’ta göstericiler, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Başkent Minsk’teki Stella Meydanı’nda toplanan göstericiler, sosyal medya aracılığıyla belirlenen güzergahı kullanarak Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve bazı devlet görevlilerinin ikamet ettiği Drozdı Mahallesi'ne doğru yürümek istedi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 aydır kapalı olan restoranlar, yeniden kapılarını müşterilere açtı. Bağdat'taki bir restorana gelen Iraklılar, dezenfeksiyon kabinlerinden geçti. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2020, başladı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kendisine özgü mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında ve görme mesafesi uzaklığında bulunuyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. ( Fırat Özdemir - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın göl kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Çatak sahilleri, Salda'yı andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor. Baraj gölü kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu, Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Güneydoğu'nun Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlayan Çatak sahilleri, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. ( Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )
İzmir'de av yasağının kalkmasıyla "Vira Bismillah" diyen balıkçılara martılar da eşlik ediyor. Tekneleri takip eden martılar, ağların çekildiği anlarda balık kapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Denizdeki ve tekneden atılan balıkları yakalamaya çalışan çok sayıda kuşun balık kapma mücadelesi güzel görüntüler oluşturdu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )
Fransa'da sarı yelekliler 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris’teki eylemde 154 kişi gözaltına alındı. Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Birkaç elektrikli scooterı yakan eylemciler etrafa da zarar verdi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İspanya'da aşırı sağ görüşlü grupların sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı çağrılarla başkent Madrid'de hükümet ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı gösteri düzenlendi. "Pedro Sanchez İstifa Platformu" adlı grubun öncülüğünde organize edilen gösteriye katılan yaklaşık 20 bin kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Sanchez İstifa" diye bağırdı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Rusya’nın başkenti Moskova’da Cosmoscow Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Gostiny Dvor’da devam ediyor. Festivalde 200 sanatçının eseri yeralıyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Arda Turan (sağda), Gaziantep FK oyuncusu Oğuz Ceylan (17) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. ( Kadim Koç - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin çağrısı üzerine protesto gösterisi düzenlendi. Gösteride güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'yu protesto protesto etti. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde bulunan Batamaloo bölgesinde, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve iki ateş arasında kalan 45 yaşındaki bir sivil kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının kız kardeşi (ortada) ve akrabaları üzüntü yaşadı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Altekma ile Fenerbahçe HDI Sigorta İzmir Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Fenerbahçe HDI Sigorta’dan Ulaş Kıyak (ortada) Altekma takımı oyuncusu Hugo Hamacher (solda) ve Ahmet Tümer (sağda) filede mücadele etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Gazze'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında polis teşkilatına 3 aylığına geçici olarak atanan yeni atanan 1500 sözleşmeli personelin eğitimi sürüyor. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığınca verilen iki aşamalı eğitim, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )
Manisa'nın Kula ilçesinde bir baraj gölünde çok sayıda balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı. Kula baraj gölü üzerinde telef olmuş balıkları gören vatandaşlar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ihbarda bulundu. ( Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da drone ile görüntülenen, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güzel görsel oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve göçmenlerin, adanın Karatepe bölgesinde geçici olarak oluşturulan 5 bin kişilik kampa yerleştirilmesine başlandı. ( Grigoris Siamidis - Anadolu Ajansı )
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesi ile 20 bin fit irtifada 1 günden fazla uçtu. Aksungur, 12 adet MAM-L ile 28 saat uçuş gerçekleştirdi. ( TUSAŞ - Anadolu Ajansı )
Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşının gönüllüler üzerinde denenmesine başlandı. AA ekibi, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının başkent Moskova’da gönüllülere uygulanmasını görüntüledi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (solda), Brüksel'de Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağda) ile görüştü. ( AB Konseyi - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en fazla turist çeken illeri arasında bulunan İzmir'de yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzurlu geçirmeleri için jandarma atlı birlikleri devriye geziyor. Jandarma personeli, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Fulya", "Pamir" ve "Aybüke" isimli atlarla Seferihisar, Selçuk ile Menderes ilçelerindeki sahiller, mesire alanları ve ören yerlerinde görev alıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) ve FC Metz takımları başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Paris Saint-Germain takımının oyuncusu Colin Dagba (solda) rakibiyle mücadele etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Palembang kentinde polisler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Maske giymeyen sürücü ve vatandaşlara, para cezasının yanı sıra şınav çekme ve selam durma gibi cezalar da verildi. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaştı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )
Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide (önde ortada), Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Yoşihide, başkent Tokyo'daki ofisinde kabinesi ile fotoğraf çekildi. ( Issei Kato - Anadolu Ajansı )
Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. ( Fethiye Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitimlerde gösterdikleri performanslarıyla dosta güven, düşmana korku salıyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
İspanya'da polis ve jandarmaya bağlı güvenlik güçlerinin bağlı olduğu derneğin temsilcileri, "iş stresinden dolayı bu yıl 15 meslektaşlarının intihar ettiğini" açıklayarak, meclisteki siyasi partilerden intiharları önleyecek sosyal haklarını artıran yeni düzenleme talep etti. Meclis binasının olduğu cadde üzerinde toplanan göstericiler, slogan atarak, caddeye tabut bıraktılar. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde bulunan Batamaloo bölgesinde, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve iki ateş arasında kalan 45 yaşındaki bir sivil kadın hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle açtığı "Kovid-19" polikliniklerinde 24 saat hizmet veriyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Mersin'de, Toroslar Belediyesince hayata geçirilen "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında 36 yıllık apartmanın yıpranan dış cephesine dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un portresi ve "Yıldızlı Gece" adlı eseri resmedildi. Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından "reprodüksiyon" yöntemiyle duvara aktarılan eser, apartmanın kötü görünümdeki dış cephesini renklendirdi. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vakaları, Aşure Günü törenlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde 31 Ağustos'ta 642 olarak açıklanan günlük vakalar dün 1000'in üzerinde artışla 2 bin 705 olarak kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşerken 14 Eylül'de 156 dün de 140 oldu. Tahran'da koronavirüs teşhisi konulan çocuklar, başkentteki Ali Asger Çocuk Hastanesi'nde tedavi ediliyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistler deve turuna katılarak, bölgenin masalsı manzarasını keşfe çıkıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'da, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler arasında turistler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Son yıllarda ilginin arttığı deve turuna katılan turistler, Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde gezinti yapıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )
Iğdır'da bulunan doğa harikası Üçkaya gölü, her mevsim sunduğu güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Devletin sağladığı destekler sayesinde rekoltede 5 kat artış beklenen Elazığ'da bu yıl yurt dışına 500 ton kurutmalık domates ihracatı hedefleniyor. Tarladan mevsimlik kadın işçiler tarafından özenle toplanan domatesler, kurutma işlemi için hazırlanan toprak zemin üzerindeki örtüye serilerek, iki parçaya bölünüyor. Talebe göre tuzlanarak ya da kükürt serpilerek güneş altında 5-6 gün kurumaya bırakılan domatesler daha sonra paketleniyor ve yüzde 99'u yurt dışına ihraç ediliyor. ( İsmail Şen - Anadolu Ajansı )
Lüks tatil seçenekleri arasında yer alan kruvaziyer turizminde bir Türk firması tarafından satın alınarak hizmete sokulan "Gemini" adlı gemi, Akdeniz'de Türk konseptinde tatil seçeneği sunacak. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
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