Euro
8.96
Dolar
7.56
BIST 100
1,115.35
Altın
1,954.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, TRT EBA Kanalları Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor
logo

Fotoğraf
Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor

Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar devam ediyor. Ateş yakarak barikat kuran göstericiler, Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD polisleri ile çatıştı. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, çıkan olaylarda şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 248 kişinin de yaralandığı kaydedildi. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

11 Eylül saldırılarının 19. yıl dönümü Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'de 19 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları New York'ta Yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıt alanı ziyaret ederek "Gözyaşı" havuzlarının etrafındaki isimlerin yanına çiçek ve bayraklar bıraktı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İdlib halkından Türkiye'ye destek gösterileri Fotoğraf: Muhammed Said

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik artan terör saldırılarını kınayan halk, Türkiye ile birliktelik gösterileri düzenledi. İdlib kentinin merkezinde ve çevre ilçelerinde toplanan halk, Türk ve Suriye "devrim" bayrakları ile teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın resmini taşıyarak, "Kalplerimizde kalacak Serdar", "Suriye ve Türkiye halkı birdir" yazılı pankartlarla Türkiye'ye destek sloganları attı. ( Muhammed Said - Anadolu Ajansı )

Ulan Ude Havacılık Fabrikası’ndaki Mi-171Sh helikopterleri üretimi Fotoğraf: Sefa Karacan

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Buryat Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan Ude’deki fabrikasında, Mi-8AMT (Mi-171E), Mi-171 ve Mi- 8AMTSh (Mi-171Sh) model helikopterler üretiliyor. Ulan Ude Havacılık Fabrikası’ndaki montaj aşamaları ve helikopter parçalarının üretimi görüntülendi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Orman yangını bölgesinde yanmadan bulunan Türk bayrağını gençler yerine dikti Fotoğraf: Özgür Alantor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, çevresindeki ağaçların küle dönmesine rağmen sadece direğinin alt kısmı zarar gören ve bu nedenle yola düşen bayrağı, köyün gençleri tekrar yerine dikti. ( Özgür Alantor - Anadolu Ajansı )

Pamukkale'deki antik havuzu 100 günde 60 bin kişi ziyaret etti Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

Pamukkale'deki yaklaşık 1300 yıllık antik havuz, yeni normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana 60 bin turisti ağırladı. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )

Filipinler'de Kovid-19 hastalarının hemşire robotu Fotoğraf: Dante Diosina Jr.

Filipinler'in Taguig kentinde sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından koruması ve hastalara yemekleri ile ilaçlarını vermesi için tasarlanan robot hemşire Lakeshore Hotel Mega Karantina Merkezi'nde göreve başladı. ( Dante Diosina Jr. - Anadolu Ajansı )

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 19. yıl dönümü Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'de 19 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerine yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık demeti yıldönümü öncesinde test edildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İsrail'in Gazze'de Hamas'a ait noktalarını vurması Fotoğraf: Mustafa Hassona

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahya beldesindeki Filistinliler, saldırı sonucu hasar gören bölgeyi inceledi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Yeni Delhi'deki gecekondulara yıkım kararı Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh

Hindistan Hükümeti, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda Yeni Delhi'deki demiryolu rayları boyunca gecekondu bölgesinde konuşlanan 48 binden fazla evi yıkmayı planlıyor. Yıkım kararının yaklaşık iki buçuk milyon yoksul insanı evsiz bırakacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, demiryolu hattı çevresindeki günlük yaşamlarına devam etmeye çalışıyor. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )

Kolombiya'da polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor Fotoğraf: Juancho Torres

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da çarşamba sabaha doğru Javier Ordonez'in (46), polis şiddeti sonucu ölümü üzerine başkent Bogota'da polis şiddeti karşıtı düzenlenen protestolar üçüncü gününde devam ediyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )

Philadelphia'da “Black Lives Matter” protestocularının yürüyüşü Fotoğraf: Tayfun Coşkun

Black Lives Matter protestocuları ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında kenti ziyaretini protesto etti. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalandı Fotoğraf: Beyaz Saray / Tia Dufour

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, başkent Washington'daki Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump (sol 2), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (solda), BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan (sağda) ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani'nin (sağ 2) katılımıyla imzalandı. ( Beyaz Saray / Tia Dufour - Anadolu Ajansı )

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevine başladı Fotoğraf: BM Photo

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, yeni görevine başladı. BM Genel Merkezinde düzenlenen törende Bozkır, 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band'den görevi devraldı. ( BM Photo - Anadolu Ajansı )

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmasının Beyaz Saray'da imzalanmasının ardından, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin batı surlarını, ABD, İsrail, Bahreyn ve BAE bayraklarıyla ışıklandırdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Su sümbülleri Asi Nehri'nde yeniden görülmeye başladı Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle doldu. İlginç görüntüler oluşturan ve yaklaşık 2 kilometrelik alana yayılan sümbüller, drone ile havadan görüntülendi. ( Erdal Türkoğlu - Anadolu Ajansı )

İspanya'da Katalonya Ulusal Günü Fotoğraf: ADRIA PUIG

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, son yıllarda bağımsızlık yanlısı gösterilerle öne çıkan 11 Eylül Katalonya Ulusal Günü'nü (La Diada) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçmiş yıllara nazaran daha sönük kutladı. Diada etkinlikleri kapsamında Barselona'da düzenlenen gösteride İspanyol kralları V. Felipe ve VI. Felipe'yi temsil eden oyuncak bebek ateşe verildi ( ADRIA PUIG - Anadolu Ajansı )

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, "1989 darbesi" davasında 5. kez hakim karşısında Fotoğraf: Mahmoud Hjaj

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 Darbesi" davasının 5. duruşması, başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesi'de gerçekleştirildi. Sanıkların yakınları, duruşmanın yapıldığı bina önünde toplandı. ( Mahmoud Hjaj - Anadolu Ajansı )

Keşmir'deki Dal Gölü'nde teknelerle sebze satışı Fotoğraf: Faisal Khan

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar şehrinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yerli halk için başlıca gelir kaynağı olan sebzeler salgın sürecinde de teknelerle Dal Gölü'nde Srinagar'ın çeşitli bölgelerine satılıyor. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

Muş'ta büyükbaş hayvanlar Kazan Gölü'ndeki taze otlarla besleniyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız

Muş'un Bulanık ilçesi sınırlarında bulunan Kazan Gölü civarındaki köylerde yaşayan besiciler, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için sabahın ilk ışıklarıyla göl kenarındaki meralara geliyor. Merada ve gölün zeminindeki otlarla beslenen hayvanlar, öğle saatlerinde de havanın ısınmasıyla göle girip serinliyor. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Pakistan'da Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okullar yeniden açıldı Fotoğraf: Sabir Mazhar

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık altı aydır kapalı olan okullar, yeni kurallarla bugün yeniden açıldı. Karaçi kentinde ortaokul öğrencileri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak sınıflarına geri dönerek ders başı yaptı. ( Sabir Mazhar - Anadolu Ajansı )

Üniversiteli Reyhan yaşlıların yaşamına dokunuyor Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulunun uzaktan eğime geçmesini fırsat bilerek Antalya'nın Akseki ilçesindeki dedesi ve babaannesinin yanında yaşamaya başlayan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Reyhan Yüksel, birçok konuda yardımlarına koştuğu mahalledeki diğer yaşlıların da hayatına dokunuyor. Mahalledeki yaşlıların salgın döneminde sağlıklı kalmaları için mücadele veren genç kız, adeta açık hava berber salonuna çevirdiği alanda, Kovid-19 nedeniyle şehre gidemeyen dedelerin saç ve sakallarını kesiyor. ( Mustafa Hatipoğlu - Anadolu Ajansı )

Selin vurduğu Sudanlılar uzanacak yardım elini bekliyor Fotoğraf: Abbas M. Idris

Sudan'ın farklı bölgelerinde hazirandan bu yana devam eden aşırı yağışlar ve Nil Nehri'nin taşması sonucu evleri su altında kalan ve yıkılan aileler, uzanacak yardım elini bekliyor. Evleri hasar gören Umdurman kentinin Salha bölgesindeki El-Giya köyü sakinleri, bir yandan zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor. ( Abbas M. Idris - Anadolu Ajansı )

Paris'te sarı yeleklilerin çağrısı üzerine gösteri düzenlendi Fotoğraf: Julien Mattia

Fransa'da sarı yelekliler 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris’teki eylemde 154 kişi gözaltına alındı. Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Bursa'da yol çalışması yapılan alandaki göçükte 1 kişi öldü Fotoğraf: Sergen Sezgin

Bursa-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda bir otomobil ile iş makineleri toprak altında kaldı. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )

Haiti'de protesto gösterisi Fotoğraf: Sabin Johnson

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de bir grup polis, tutuklu bir polis memurunun serbest bırakılması ve maaşlarına zam talebiyle iktidar partisi karşıtı protesto gösterisi düzenledi. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen gösterciler sokaklarda barikat kurup lastik yaktı. ( Sabin Johnson - Anadolu Ajansı )

New York'ta ırkçılık karşıtı gösteri Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Times Meydanı ve çevresinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Ivanka Trump, babasının seçim kampanyası için Wilmington'da Fotoğraf: Peter Zay

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinin Wilmington kentinde düzenlenen seçim çalışmalarına katıldı. Ivanka Trump (solda) seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen gayriresmi söyleşiye katılmadan önce restoranda yemek yedi. ( Peter Zay - Anadolu Ajansı )

El Hilal - Pahtakor karşılaşması Fotoğraf: Mohammed Dabbous

Katar'da düzenlenen 2020 Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi turnuvası kapsamında, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımı, Özbekistan'ın Pahtakor takımı ile El Vakra kentinde karşılaştı. Bir pozisyonda, El Halil oyuncusu Salem Aldossari (solda), rakibi Pahtakor oyuncusu Khojiakbar Alijonov (sağda) ile mücadele etti. ( Mohammed Dabbous - Anadolu Ajansı )

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu Fotoğraf: Ashraf Amra

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları'na ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Kuşadası'nda gün batımı Fotoğraf: Ferdi Uzun

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda gün batımı güzel görüntü oluşturdu. Milli parktaki Kavaklı Jandarma Karakolunda görevli Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi gün batımında devriye faaliyeti gerçekleştirdi. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Afrin'de terör saldırısı Fotoğraf: Saher El Hacci

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu çevredeki araçlarda çıkan yangını söndürmeye çalıştı. ( Saher El Hacci - Anadolu Ajansı )

Gazzeli sanatçı, maske kullanımını teşvik için çocukların yüzlerini boyuyor Fotoğraf: Mustafa Hassona

Gazze kentinde yaşayan Filistinli sanatçı Usame Ebu Hamra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takılmasını teşvik etmek için çocukların yüzlerine maske resimleri çiziyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Endonezya’nın başkentinde Kovid-19 kısıtlamaları yeniden uygulanmaya başladı Fotoğraf: Eko Siswono Toyudho

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle kısıtlamalar yeniden uygulamaya konuldu. Cakarta’da normalleşme sürecinde 5 Haziran’da kaldırılan geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar, kentteki vaka artışının önüne geçmek amacıyla içeriğindeki bazı yeni düzenlemelerle bugün itibarıyla tekrar yürürlüğe girdi. Kısıtlamaların ardından, kentte sakinlik gözlendi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Gazze'de bıldırcın avı Fotoğraf: Ashraf Amra

Gazze Şeridi'nde, bıldırcın avcılığı Filistinlilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bazı Filistinliler, Deyr El Balah kentinde sahile ağ kurarak yakaladıkları bıldırcınları satıp, geçimlerini sağlamaya çalışıyor. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Huzur ortamı sağlanınca dağlarda yaban keçisi popülasyonu arttı Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van ve Hakkari'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlandığı dağlarda yaban keçileri sayısında büyük artış yaşandı. Adı bölgeyle özdeşleşen yaban keçileri, dağların zirvesinden sürü halinde indikleri vadilerde hem karınlarını doyuruyor hem de su ihtiyaçlarını gideriyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Pamukkale'yi ağustosta 145 bin kişi ziyaret etti Fotoğraf: Sebahatdin Zeyrek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sessizliğe bürünen ve normalleşme adımlarının ardından haziran ve temmuz aylarında toplam 84 bin 900 kişiyi misafir eden dünyaca ünlü Pamukkale'de, ağustos ayında ziyaretçi sayısı 145 bine ulaştı. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistler bölgedeki Hierapolis Antik Kenti'nin yanı sıra buradaki pamuksu beyazlığa sahip travertenlerde yürüyüp şifalı suya girmenin tadını çıkartıyor. ( Sebahatdin Zeyrek - Anadolu Ajansı )

Belarus'ta göstericiler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etti Fotoğraf: Stringer

Belarus’ta göstericiler, cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla eylem yaptı. Başkent Minsk’teki Stella Meydanı’nda toplanan göstericiler, sosyal medya aracılığıyla belirlenen güzergahı kullanarak Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve bazı devlet görevlilerinin ikamet ettiği Drozdı Mahallesi'ne doğru yürümek istedi. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Bağdat'ta restoranlar 7 ay aradan sonra kapılarını müşterilere açtı Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 aydır kapalı olan restoranlar, yeniden kapılarını müşterilere açtı. Bağdat'taki bir restorana gelen Iraklılar, dezenfeksiyon kabinlerinden geçti. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Sivrihisar Hava Gösterileri 2020 Fotoğraf: Ali Atmaca

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Sivrihisar Hava Gösterileri 2020, başladı. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Gündemdeki ada Meis Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kendisine özgü mimarisi ve doğal yapısıyla ilgi gören 7,3 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Meis (Kastellorizo) Adası, Kaş ilçesinin tam karşısında ve görme mesafesi uzaklığında bulunuyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını Fotoğraf: Fırat Özdemir

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. ( Fırat Özdemir - Anadolu Ajansı )

Atatürk Baraj Gölü, Salda'yı andıran kıyısıyla ziyaretçi bekliyor Fotoğraf: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nın göl kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Çatak sahilleri, Salda'yı andıran görüntüsüyle ziyaretçilerini bekliyor. Baraj gölü kıyısında yer alan ve mavi ile yeşilin buluştuğu, Salda Gölü'nü andırması nedeniyle bölgede "Güneydoğu'nun Maldivleri" olarak da nitelendirilmeye başlayan Çatak sahilleri, doğal güzellikleri keşfetmeyi seven ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor. ( Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Martıların balık kapma yarışı Fotoğraf: Halil Fidan

İzmir'de av yasağının kalkmasıyla "Vira Bismillah" diyen balıkçılara martılar da eşlik ediyor. Tekneleri takip eden martılar, ağların çekildiği anlarda balık kapmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Denizdeki ve tekneden atılan balıkları yakalamaya çalışan çok sayıda kuşun balık kapma mücadelesi güzel görüntüler oluşturdu. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )

Paris'te sarı yeleklilerin çağrısı üzerine gösteri düzenlendi Fotoğraf: Julien Mattia

Fransa'da sarı yelekliler 4 ay sonra yeniden ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris’teki eylemde 154 kişi gözaltına alındı. Paris’teki Wagram Meydanı’nda toplanan yüzlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Meydanda ve çevresindeki caddelerde polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, polis çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Birkaç elektrikli scooterı yakan eylemciler etrafa da zarar verdi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'da aşırı sağ görüşlü grupların sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yaptığı çağrılarla başkent Madrid'de hükümet ve Başbakan Pedro Sanchez karşıtı gösteri düzenlendi. "Pedro Sanchez İstifa Platformu" adlı grubun öncülüğünde organize edilen gösteriye katılan yaklaşık 20 bin kişi, hükümet karşıtı sloganlar atarak, "Sanchez İstifa" diye bağırdı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Cosmoscow Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya’nın başkenti Moskova’da Cosmoscow Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Gostiny Dvor’da devam ediyor. Festivalde 200 sanatçının eseri yeralıyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Galatasaray-Gaziantep FK Fotoğraf: Onur Çoban

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Arda Turan (sağda), Gaziantep FK oyuncusu Oğuz Ceylan (17) ile mücadele etti. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )

Sağanak öncesi kuvvetli rüzgar Ankara'da toz fırtınasına neden oldu Fotoğraf: Kadim Koç

Ankara'nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi. ( Kadim Koç - Anadolu Ajansı )

Paris'te sarı yeleklilerin çağrısı üzerine gösteri düzenlendi Fotoğraf: Julien Mattia

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin çağrısı üzerine protesto gösterisi düzenlendi. Gösteride güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayımlayan Charlie Hebdo Irak'ta protesto edildi Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Fransız Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'yu protesto protesto etti. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü Fotoğraf: Faisal Khan

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde bulunan Batamaloo bölgesinde, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve iki ateş arasında kalan 45 yaşındaki bir sivil kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının kız kardeşi (ortada) ve akrabaları üzüntü yaşadı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

Altekma - Fenerbahçe HDI Sigorta Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 2. hafta mücadelesinde Altekma ile Fenerbahçe HDI Sigorta İzmir Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Fenerbahçe HDI Sigorta’dan Ulaş Kıyak (ortada) Altekma takımı oyuncusu Hugo Hamacher (solda) ve Ahmet Tümer (sağda) filede mücadele etti. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Gazze'de Kovid-19'la mücadele için polis teşkilatına atanan personelin eğitimi sürüyor Fotoğraf: Ali Jadallah

Gazze'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında polis teşkilatına 3 aylığına geçici olarak atanan yeni atanan 1500 sözleşmeli personelin eğitimi sürüyor. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığınca verilen iki aşamalı eğitim, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Fotoğraf: Mustafa Kamacı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme Fotoğraf: Kamil Altıparmak

Manisa'nın Kula ilçesinde bir baraj gölünde çok sayıda balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı. Kula baraj gölü üzerinde telef olmuş balıkları gören vatandaşlar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ihbarda bulundu. ( Kamil Altıparmak - Anadolu Ajansı )

Gökyüzünden İstanbul manzaraları Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da drone ile görüntülenen, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güzel görsel oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Sığınmacılar Midilli adasında kurulan yeni kampa yerleştirilmeye başladı Fotoğraf: Grigoris Siamidis

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangının ardından evsiz kalan mülteci ve göçmenlerin, adanın Karatepe bölgesinde geçici olarak oluşturulan 5 bin kişilik kampa yerleştirilmesine başlandı. ( Grigoris Siamidis - Anadolu Ajansı )

Aksungur tam yüklü mühimmat ile 1 günden fazla uçtu Fotoğraf: TUSAŞ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen insansız hava aracı Aksungur, ilk kez tam mühimmat kapasitesi ile 20 bin fit irtifada 1 günden fazla uçtu. Aksungur, 12 adet MAM-L ile 28 saat uçuş gerçekleştirdi. ( TUSAŞ - Anadolu Ajansı )

Rusya’da gönüllülere Kovid-19 aşısı yapılmasını AA görüntüledi Fotoğraf: Sefa Karacan

Rusya’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen faz 3 aşamasındaki aşının gönüllüler üzerinde denenmesine başlandı. AA ekibi, Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının başkent Moskova’da gönüllülere uygulanmasını görüntüledi. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Brüksel'de Fotoğraf: AB Konseyi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin (solda), Brüksel'de Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağda) ile görüştü. ( AB Konseyi - Anadolu Ajansı )

İzmir'de plajların güvenliği atlı jandarmaya emanet Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Türkiye'nin en fazla turist çeken illeri arasında bulunan İzmir'de yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzurlu geçirmeleri için jandarma atlı birlikleri devriye geziyor. Jandarma personeli, Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Fulya", "Pamir" ve "Aybüke" isimli atlarla Seferihisar, Selçuk ile Menderes ilçelerindeki sahiller, mesire alanları ve ören yerlerinde görev alıyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

"Simgelerin köprüsü"nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajı başladı Fotoğraf: Burak Akay

Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )

Fransa Ligue 1: Paris Saint-Germain - FC Metz Fotoğraf: Julien Mattia

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) ve FC Metz takımları başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Paris Saint-Germain takımının oyuncusu Colin Dagba (solda) rakibiyle mücadele etti. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Madrid'de şimşekli gece Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın başkenti Madrid'de şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Endonezyalı polislerden maske uygulaması Fotoğraf: Muhammad A.F

Endonezya'nın Palembang kentinde polisler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Maske giymeyen sürücü ve vatandaşlara, para cezasının yanı sıra şınav çekme ve selam durma gibi cezalar da verildi. ( Muhammad A.F - Anadolu Ajansı )

Ziraat Bankkart - Halkbank Fotoğraf: Güven Yılmaz

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Ziraat Bankkart ile Halkbank karşılaştı. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Japonya başbakanlığına Suga Yoşihide seçildi Fotoğraf: Issei Kato

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Suga Yoşihide (önde ortada), Temsilciler Meclisinde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Yoşihide, başkent Tokyo'daki ofisinde kabinesi ile fotoğraf çekildi. ( Issei Kato - Anadolu Ajansı )

Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery Fethiye'de yamaç paraşütü yaptı Fotoğraf: Fethiye Belediyesi

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Liverpool Belediye Başkanı Anna Rothery, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. ( Fethiye Belediyesi - Anadolu Ajansı )

Devletin 'çelik bileği' PÖH'ler daima göreve hazır Fotoğraf: Orhan Çiçek

Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, eğitimlerde gösterdikleri performanslarıyla dosta güven, düşmana korku salıyor. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

İspanya’da güvenlik güçleri "intiharlara karşı" meclis önünde eylem yaptı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'da polis ve jandarmaya bağlı güvenlik güçlerinin bağlı olduğu derneğin temsilcileri, "iş stresinden dolayı bu yıl 15 meslektaşlarının intihar ettiğini" açıklayarak, meclisteki siyasi partilerden intiharları önleyecek sosyal haklarını artıran yeni düzenleme talep etti. Meclis binasının olduğu cadde üzerinde toplanan göstericiler, slogan atarak, caddeye tabut bıraktılar. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü Fotoğraf: Faisal Khan

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'deki Srinagar şehrinde bulunan Batamaloo bölgesinde, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve iki ateş arasında kalan 45 yaşındaki bir sivil kadın hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )

Van'da artan vakalar nedeniyle yeni "Kovid-19" poliklinikleri açıldı Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle açtığı "Kovid-19" polikliniklerinde 24 saat hizmet veriyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Mersin'de 36 yıllık binanın dış cephesi Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eseriyle kaplandı Fotoğraf: Serkan Avci

Mersin'de, Toroslar Belediyesince hayata geçirilen "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında 36 yıllık apartmanın yıpranan dış cephesine dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un portresi ve "Yıldızlı Gece" adlı eseri resmedildi. Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından "reprodüksiyon" yöntemiyle duvara aktarılan eser, apartmanın kötü görünümdeki dış cephesini renklendirdi. ( Serkan Avci - Anadolu Ajansı )

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: Aytaç Ünal

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

İran'da Kovid-19'a yakalanan çocuk sayısı artıyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

İran'da ağustos ayının sonlarına doğru düşüşe geçen Kovid-19 vakaları, Aşure Günü törenlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde 31 Ağustos'ta 642 olarak açıklanan günlük vakalar dün 1000'in üzerinde artışla 2 bin 705 olarak kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşerken 14 Eylül'de 156 dün de 140 oldu. Tahran'da koronavirüs teşhisi konulan çocuklar, başkentteki Ali Asger Çocuk Hastanesi'nde tedavi ediliyor. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )

Kapadokya'nın masalsı manzarasını deve safari ile keşfediyorlar Fotoğraf: Behçet Alkan

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistler deve turuna katılarak, bölgenin masalsı manzarasını keşfe çıkıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki Kapadokya'da, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler arasında turistler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Son yıllarda ilginin arttığı deve turuna katılan turistler, Kapadokya'daki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde gezinti yapıyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı )

Doğa harikası Üçkaya gölü her mevsim ayrı güzel Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

Iğdır'da bulunan doğa harikası Üçkaya gölü, her mevsim sunduğu güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )

Elazığ'dan 500 ton kurutulmuş domates ihracatı hedefleniyor Fotoğraf: İsmail Şen

Devletin sağladığı destekler sayesinde rekoltede 5 kat artış beklenen Elazığ'da bu yıl yurt dışına 500 ton kurutmalık domates ihracatı hedefleniyor. Tarladan mevsimlik kadın işçiler tarafından özenle toplanan domatesler, kurutma işlemi için hazırlanan toprak zemin üzerindeki örtüye serilerek, iki parçaya bölünüyor. Talebe göre tuzlanarak ya da kükürt serpilerek güneş altında 5-6 gün kurumaya bırakılan domatesler daha sonra paketleniyor ve yüzde 99'u yurt dışına ihraç ediliyor. ( İsmail Şen - Anadolu Ajansı )

Kruvaziyer gemiyle "Türkiye konseptli" tatil başlıyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Lüks tatil seçenekleri arasında yer alan kruvaziyer turizminde bir Türk firması tarafından satın alınarak hizmete sokulan "Gemini" adlı gemi, Akdeniz'de Türk konseptinde tatil seçeneği sunacak. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler