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Devletin sağladığı destekler sayesinde rekoltede 5 kat artış beklenen Elazığ'da bu yıl yurt dışına 500 ton kurutmalık domates ihracatı hedefleniyor. Tarladan mevsimlik kadın işçiler tarafından özenle toplanan domatesler, kurutma işlemi için hazırlanan toprak zemin üzerindeki örtüye serilerek, iki parçaya bölünüyor. Talebe göre tuzlanarak ya da kükürt serpilerek güneş altında 5-6 gün kurumaya bırakılan domatesler daha sonra paketleniyor ve yüzde 99'u yurt dışına ihraç ediliyor. ( İsmail Şen - Anadolu Ajansı )