Danıştay 10. Dairesinin "Ayasofya" kararı, Ayasofya Meydanı'nda sevinçle karşılandı
Danıştay 10. Dairesinin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi Ayasofya Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu topraklardaki Türk mimari eserlerini ülke ülke gezerek araştıran Yüksek Mimar Mehmet Emin Yılmaz, 18 ülkede cami, mescit, tekke, türbe gibi 329 Türk mimari eserinin kiliseye dönüştürdüğünü tespit etti. Fotoğrafta, Sofya'da Mimar Sinan'ın tarafından yapılan ve sonradan kiliseye çevrilen Mehmed Paşa Camisi (İmaret Kara Cami) görülüyor. ( AA - Anadolu Ajansı )
Sarıyer'de bulunan, kent sakinleri ve turistlerin uğrak yerlerinden olan Emirgan Korusu, özellikle içerisinde yaşayan sincaplar ile ilgi çekiyor. Doğadan buldukları ve koruya gelen ziyaretçilerin verdiği yiyeceklerle beslenen sincaplar, zaman zaman da besinleri toprağa ve yuvalarına saklayarak kış hazırlığı yapıyor. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
Adını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) "NEOWISE" teleskobundan alan "C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldız", Kırklareli'nde de gözlendi. ( Erhan Baycan - Anadolu Ajansı )
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )
Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. ( İsmail Şen - Anadolu Ajansı )
Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önceki hain darbe girişimine karşı elde ettiği zafer, 200 drone ile gerçekleştirilen "15 Temmuz temalı ışık gösterisi"yle İstanbul Boğazı'na yansıdı. ( İletişim Başkanlığı - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne, "Türk Bayrağı" mahyası asıldı. ( Lokman Akkaya - Anadolu Ajansı )
Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde anma programı düzenlendi. Programa katılan 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan 13 polis ve vatandaşın fotoğraflarının yer aldığı platforma kırmızı karanfil bırakırken duygu dolu anlar yaşadı. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yıldönümü kapsamında Üsküdar'da düzenlenen programda dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan Türk Bayrağı, 15 Temmuz tasarımı giydirilen Valide Sultan Gemisi'ne asıldı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İletişim Başkanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde kurulu El Hamra Sarayı (fotoğrafta), İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en önemli şaheserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Endülüs Emevileri döneminden kalan önemli İslam eserlerinden biri olan Granada kentindeki El Hamra Sarayı da Kurtuba Cami-Katedrali ile birlikte İspanya'nın en fazla ziyaretçi çeken turistik yerlerinin başında geliyor. El Hamra içinde 1308 yılında inşa edilen caminin 1492'de bölgenin Hristiyanların hakimiyetine girmesiyle kiliseye dönüştürülmesi ve bugün sadece Katoliklerin ibadetine açık halde kullanılması da dikkati çekiyor. (arşiv) ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı. Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan, ağabeyi Mustafa, amcası Gökhan ve babaannesi Zeynep Dalgıç ile Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile diğer ilgililer katıldı. ( Emrah Yaşar - Anadolu Ajansı )
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (önde), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hain darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenen "Gençler Asla Unutmaz" programına katıldı. Programın gerçekleştiği salonda hain darbe teşebbüsünde 15 Temmuz 2016'da şehit olan 251 şehidin fotoğrafları katılımcılar arasına birer koltuk boşluk bırakılarak yerleştirildi ve hepsinin katılımcılar arasında hazır bulunduğu anonsu yapıldı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan "15 Temmuz Şehitler Anıtı”nda tören düzenlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı. Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti. ( TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )
Suriyeli Yaser Salih, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Nasıh köyündeki 8 yaşındaki bedensel engelli oğlu Muhammed'i okula her gün sırtında götürüyor. Ayaklarında kas tümörü bulunan Muhammed, tedavi olmayı bekliyor. ( İzzeddin İdlibi - Anadolu Ajansı )
Rize'de iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışın ardından kurumlar tarafından başlatılan hasar tespiti çalışmaları devam etti. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ermenistan ordusunun sınırda gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgali protesto edildi. Akşam saatlerinde kentin dört bir yanında toplanan kalabalık, farklı yönlerden şehir merkezine yürüdü. ( Aydın Oktay Oğlu - Anadolu Ajansı )
ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 4 yıl önce gerçekleştirdiği, milletin ve güvenlik güçlerinin onurlu mücadelesi ve demokrasi zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişimi sürecinde yaşananlar, "15 Temmuz" temasıyla Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarına yansıtıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama (mapping) teknolojisi ile gösteri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte duvara yansıtılan görüntülerde, FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu direniş ve şehitlerin kahramanlığı ışık gösterisiyle canlandırıldı. ( İletişim Başkanlığı - Anadolu Ajansı )
ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, İletişim Başkanlığınca açılan Dijital Gösterim Merkezinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen mücadele ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergilenmesini izledi. Merkeze, beraberindeki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Kenan Şenlik ile gelen Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişlioğlu'ndan bilgi aldı, 5 ayrı salonda darbe girişimi ve kazanılan zafere ilişkin hazırlanan görüntüleri seyretti. ( Aziz Aslan - Anadolu Ajansı )
Gazze'de, Hayat Yolu Derneği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İsrail tarafından şehit edilen Filistinlilerin çocukları fidan dikti. Fidanlara, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin isimleri verildi. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi'nde kurulan fabrikada üretilen dondurma külahları, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Alman ve Türk ortaklı firmanın otomasyonla çalışan 7 fırınlı sistemin kullanıldığı tesiste dondurma korneti, waffel kase, waffel crossie ve wafer crunch ürünleri imal edilerek dondurma, çikolata ve pastacılık sektörlerine hizmet veriliyor. ( Elif Özlem Çelikler - Anadolu Ajansı )
Mersin'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki Cumhuriyet Alanında program düzenlendi. Programa babasıyla birlikte katılan bir çocuk Türk bayrağı salladı. ( Serkan Avcı - Anadolu Ajansı )
"Doğu Akdeniz'in incisi" olarak anılan ve 321 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin'de, karavan turizmine ilgi göstermeye başlayan tatilciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı doğa, deniz, yayla ve tarihi doku içinde izole tatil yapmanın keyfini sürüyor. ( Mustafa Ünal Uysal - Anadolu Ajansı )
Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, ilk seferinde Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na gitmek üzere yola çıktı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT), ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT Garı'ndan saat 10.00'da hareket etti. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, park halindeki iki minibüste ve ağaçların yanındaki teknede hasar oluştu. Yaklaşık 5 dönümlük alandaki zeytin ağaçları da zarar gördü. ( Osman URAS - Anadolu Ajansı )
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren yılın ilk "arabalı tren"i Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Sınır kapısındaki işlemlerin ardından Edirne Garı'na hareket eden trendeki 75 araç, otokuşet vagonlarından indirildi. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Türkiye’den Kazakistan'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı yapıldı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran ile Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'ın da katılımıyla düzenlenen törenin ardından malzemeler uçağa yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gönderilen tıbbı yardımların arasında ventilatör cihazı, PCR cihazı, tespit kiti, maske, siperlik, tulum ve cerrahi maske gibi malzemeler yer aldı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Muş'un Hasköy ilçesinde çobanların, sıcaktan etkilenen manda sürüsünü nehirde serinletmesi renkli görüntüler oluşturdu. Sabah erken saatlerde manda sürüsünü meralara götürerek otlatan çobanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde serinlemeleri için hayvanlarını Karasu Nehri'ne getiriyor. Burada yaklaşık 3 saat mandaları suda bekleten çobanlar da suda yüzerek eğlenceli vakit geçiriyor. ( Yahya Sezgin - Anadolu Ajansı )
Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun (fotoğrafta) senfonik eseriyle yeniden yazıldı. ( Raşit Aydoğan - Anadolu Ajansı )
Tuzla Viaport Marina içerisinde yer alan Timsah Park'ta "Türkiye'nin ilk Nil timsahları" doğdu. Parkta yaşayan dişi timsahlardan birinin 3 ay önce yumurtlamasıyla başlayan heyecanlı sürecin sonunda 9 yavru Nil timsahı yumurtalarını kırarak dünyaya "merhaba" dedi. Yeni doğan timsah yavruları ısılarını korumalarını sağlayan kırmızı ışık altındaki, kuvözlerde tutuluyorlar. ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu, macera ve adrenalin tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor. Likya Yolu'nun önemli bir kısmının geçtiği, dünyanın en iyi 10 trekking parkuru arasında yer alan kanyonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun tedbir alındı. Kanyona gelen ziyaretçiler papağanlarla fotoğraf çektirip, ekmek veriyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması ve yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle halk, serinlemek için soluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Dicle Nehri'nde alıyor. Başkentin Azamiye bölgesindeki nehir kıyıları haftanın dört günü serinlemek isteyenlerle dolup taşıyor. ( Murtadha Al-Sudani - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın kuzeyindeki iki sanayi bölgesi olan Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde yerel parlamento seçimleri yapıldı. Oy kullanma işlemleri sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özel önlemler alındı. San Sebastian kentindeki oy kullanma merkezinde vatandaşlar oylarını kullandı. ( Javi Julio - Anadolu Ajansı )
Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İbadete açılması kararının ardından vatandaşların Ayasofya önüne ziyareti devam ediyor. İçeri girişlerin yasak olduğu Ayasofya'nın önüne gelen vatandaşlar ve turistler akşam ezanı okunduğu sırada caminin önünde yoğun bir şekilde toplanarak hatıra fotoğrafı çektirdi. ( Yasin Aras - Anadolu Ajansı )
Ardahan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an- Kerim tilaveti ve hatim duası okunarak, şehitlikler ziyaret edildi. Ardahan Şehitliğinde düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. ( Günay Nuh - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı masada, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında yaptığı Türk kahvesi içip, lokum yedi. Kaval'ın heyecanlı yolculuğuna AA ekibi de eşlik etti ( AA - Anadolu Ajansı )
İstanbul Jandarma Komutanlığınca sahil bantları ve plajlarda denetim yapıldı. Denetimlerde İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplu sahil bantları ile plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timlerinin katıldığı denetimlerde, havadan S-70 SKORSKY helikopteriyle Kilyos, Şile ve Ağva sahil şeridi denetlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul Jandarma Komutanlığınca sahil bantları ve plajlarda denetim yapıldı. Denetimlerde İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplu sahil bantları ile plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri başta olmak üzere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Motosikletli Trafik, Jandarma Trafik Timlerinin katıldığı denetimlerde, havadan S-70 SKORSKY helikopteriyle Kilyos, Şile ve Ağva sahil şeridi denetlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 metre rakımlı Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, adrenalin yaşamak ve muhteşem manzaranın tadını çıkarmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin de ön planda tutulduğu merkezde, misafirlerin sağlığı ve güvenliği için her şey düşünülüyor. Fethiye ilçesinin "dünyaya açılan penceresi" olarak görülen Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalananlar, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. ( Ali Rıza Akkır - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesi üzerinde akşam saatlerinde beliren bulutlar güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Ayasofya'nın 86 yıl sonra yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından vatandaşlar Ayasofya Meydanı'na akın etti. Vatandaşlar, ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı Ayasofya Camisi önünde fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarında "hayırlı olsun" temennisi ve dualarla paylaşıyor. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği takımları, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaştı. Yedek futbolcular tribünde mesafeli şekilde oturdu. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
New York'ta gün batımı "Manhattanhenge"Yılda sadece dört kere meydana gelen ve "Manhattanhenge" olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı, güzel görüntüler oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda buluşan maceraseverler, 12 kilometrelik parkurda rafting yaptı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Danıştayın, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından vatandaşların Ayasofya'ya gelişi sürüyor. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Munzur Dağları arasındaki 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, gece karanlığı uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edildi. Bazı vatandaşlar da su bidonları, damacana, pet şişe ve kovalarla ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Elazığ'ın Palu ilçesinin Gemetepe köyündeki Berm Dağlarının eteğinde bulunan Berm Gölü doğal güzellikleri ile turizme kazandırılmayı bekliyor. ( Enver Hancı - Anadolu Ajansı )
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asera Al-Shamalyeh beldesinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını protesto etti. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden 9 kurbanın, Potoçari Anıt Mezarlığı'nın karşısındaki eski akümülatör fabrikasında yarınki anma töreninin ardından toprağa verilmeyi bekleyen cenazelerinin başında dua etti. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah (solda), Malezya'nın Selangor kentinde kendisinin bir portresini duvara çizen 3 sanatçıyı ziyaret etti. Kral Sultan Abdullah'a eşi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da eşlik etti. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıklaması beklenirken, Ayasofya'nın bulunduğu bölgenin önüne bariyerler konuldu. Ayasofya çevresinde yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların da bekleyişi devam ediyor. ( Elif Öztürk - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bisiklet süren çocukların gün batımı sırasında oluşan silüeti, güzel görüntü oluşturdu. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Müzedeki figürler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekmek amacıyla maskeli olarak sergileniyor. ( Onur Çoban - Anadolu Ajansı )
Hollywood yıldızı Johnny Depp, The Sun gazetesini mahkemeye vermesiyle ilgili olan duruşmaya katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'daki yüksek mahkemeye geldi. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sürüngenler, bölgenin biyoçeşitliliğine renk katıyor. Dağın eteklerindeki kırsal kesimde yaşayan topbaş ve kafkas kelerleri, soğukkanlı davranışları ve ilginç vücut yapılarıyla görülmeye değer görüntüler sunuyor. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, hem yaban hayvanlarını korumak hem de yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla otoyollara "ekolojik köprüler" inşa edildi. Hayvanların karşı tarafa güvenle geçtiği, sayıları giderek artan ekolojik köprüler, AA ekiplerince havadan görüntülendi. Fotoğrafta İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun 275. kilometresindeki ekolojik üst geçit görülüyor. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da ayçiçeği tarlaları, fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak kullanılıyor. Rengi ve güzelliğiyle ilgi çeken ayçiçekleri, görenleri kendine hayran bırakıyor. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )