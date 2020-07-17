Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde kurulu El Hamra Sarayı (fotoğrafta), İslam mimarisinin günümüze kadar ulaşan en önemli şaheserlerinden birisi olarak kabul ediliyor. Endülüs Emevileri döneminden kalan önemli İslam eserlerinden biri olan Granada kentindeki El Hamra Sarayı da Kurtuba Cami-Katedrali ile birlikte İspanya'nın en fazla ziyaretçi çeken turistik yerlerinin başında geliyor. El Hamra içinde 1308 yılında inşa edilen caminin 1492'de bölgenin Hristiyanların hakimiyetine girmesiyle kiliseye dönüştürülmesi ve bugün sadece Katoliklerin ibadetine açık halde kullanılması da dikkati çekiyor. (arşiv) ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )