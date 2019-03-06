Çamlıca Camisi
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı. Çamlıca Camisi akşam ışıklarında Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
Van'da seraların tavanlarını gagalarıyla delen martılar, yağmur ve kar sularının seradaki ürünlere zarar vermesine neden oluyor. ( Önder Altınal - Anadolu Ajansı )
Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan Türk ekibinin kapsamlı çalışma yürüttüğü alanlardan biri de "haritacılık" oldu. Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nı kurmayı başaran Türk ekibi, Horseshoe Adası bölgesinin denizden ve karadan haritalarını da hazırladı. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü personelince, Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın kurulduğu Horseshoe Adası bölgesinin denizden ve karadan koordinatlarını belirlemeye yönelik iki ayrı proje yürütüldü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Harekat Astsubayı Kıdemli Başçavuş Murat Ateş, Horseshoe açıklarının 3 boyutlu derinlik haritası çıkardı. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Kar yağışı ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis'te, 156 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Sabah saatlerinde kentte etkili olan fırtına nedeniyle öğrenciler, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. ( Şener Toktaş - Anadolu Ajansı )
Fransa'nın başkenti Paris'te gün doğumu, Eyfel Kulesi çevresinde güzel görüntüler oluşturdu. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Atatepe, sis ve beyaz örtü ile güzel görüntü oluşturdu. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Salacak sahili'nde yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar da sahile yakın uçan martılara elleriyle simit verdi. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Hindistan yönetiminin, sosyal, dini ve siyasi oluşum Cemaat-i İslami Keşmir'i, Hindistan'ın güvenliğine tehlike olarak adlandırarak yasaklamasının ardından Cammu Keşmir bölgesinde paramiliter birlikler ve polisler devriye gezdi. ( Faisal Khan - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi, Erzurum, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ardahan'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından beyaza bürünün Iğdır'da güzel görüntüler oluştu. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Expo Fuar Merkezinde Uluslararası Kedi Show '' Catsburg'' Moskova 2019 kedi fuarı başladı. Fuarın ilk gününde 20 den fazla türde kedi ziyaretçilerle buluştu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe’nin golünü atan Victor Moses, sevinç yaşadı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
ABD'de 2020'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, New York'ta düzenlediği ilk seçim kampanyasında destekçilerine hitap etti. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın güneyinde bulunan Leticia kentindeki Amazon Havzası, doğal, kültürel ve sosyal enginliği ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen binlerce turisti ağırlıyor. Unutulmuş bölge olarak adlandırılan Amazon Havzası, Kolombiya'nın iç karışıklıklarına maruz kalmamış. Bu bölge, yaşanan çatışmalardan uzak kaldığı için, doğallığını korumuş. Nüfusun en az %30'unun elektrik ve içme suyu ihtiyacı olduğu belirtilen bölgede, doğal yaşam kültürleri ve endemik bitki türleri bulunuyor. 9 ülkenin sınırı boyunca uzanan Amazon Nehri çevresindeki evler ve az bilinen yerel kabileler, bölgenin en ilgi çekici unsurları. Bölgede doğal yaşam topluluklarının da içerisinde yer alacağı farklı projeler geliştirilerek eko-turizm çalışmaları yapılıyor. San Pedro de Los Lagos topluluğundaki yerli Tikuna Kabilesi'nden bir kız çocuğu görülüyor. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 26. hafta mücadelesinde, Real Madrid ile Barcelona takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Barcelona takımının futbolcusu Lionel Messi de (fotoğrafta) forma giydi. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi, New York'taki Times Meydanı'nda protesto edildi. Ellerinde darbe ve idam karşıtı dövizler taşıyan protestocular, Mısır'daki Sisi yönetimi karşıtı sloganlar attı. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı )
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de toplanan bir grup, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Netanyahu'yu kınayan dövizler taşıdı. ( Faiz Abu Rmeleh - Anadolu Ajansı )
Atletizmde Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da soğuk ve yağmurlu havada koşuldu. ( David MAREUIL - Anadolu Ajansı )
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Gazze'nin doğusunda yer alan El Bureyc Mülteci Kampı yakınındaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler, lastik yakıp taş atarak karşılık verdi. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde kışın ahırlarda kalan manda ve atlar, belli aralıklarla götürüldükleri kaplıcada temizleniyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçeye 7 kilometre mesafedeki köyde yaşayanlar, soğuk kış günlerinde 40 derece sıcaklıktaki kaplıcada manda ve atların temizlenmesini sağlıyor. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )
Belçika'nın "Türk köyü" olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu. Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturdu. Karnavalda komşu köyler ise farklı toplumların ilginç kostümleri ve folklor gösterileriyle kortejde yerini aldı. Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk de izledi. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )
Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nın Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor. Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan "denizaltı"nı arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi. Faaliyet TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Ana Gemisi ile yapıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Hindistan ile Pakistan arasındaki yaşanan son gerginlikler dolayısıyla Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteride, 'Savaşa Hayır De', 'Savaş Çözüm Değil', 'Savaş Pahalıdır, Barış İse Paha Biçilemez' yazılı dövizlere yer verildi. ( Javed Sultan - Anadolu Ajansı )
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan Türk bilim insanaları, “beyaz kıta”daki çalışmalarını insanlık için bilim, sevgi ve çevresel duyarlılık mesajlarıyla tamamladı. Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, “doğaya daha duyarlı bir dünya dileğiyle” mesajını verdi. İklim değişikliği ve atık kirliliğine dikkati çeken Ercümen, dünyanın yoğun bir tehdit altında olduğunu ifade etti. Ercümen, Antarktika’da doğanın ritmini koruyabildiğini aktararak, “Antarktika kimseye ait olmayan, nispeten el değmemiş bir kıta ve burada sadece bilim yapılıyor. Dünyamızın her yerinin Antarktika gibi el değmemiş kalmasını çok isterdim.” diye konuştu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Kayalıkların zirvesine inşa edilen çok sayıda manastırın yer aldığı Yunanistan'ın Trikala Bölgesi'ndeki Meteora kenti, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Milyonlarca yıl önce yoğun su hareketleri, ısı değişiklikleri ve depremlerin yarattığı aşınma sonucu bazıları 550 metre yüksekliği bulan düz şekilli sarp kayalıklar üzerine inşa edilen irili ufaklı 20'den fazla manastırdan günümüze 2'si rahibelere ait olmak üzere 6 manastır ulaşabilmiş durumda. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Meteora, 1988 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne eklendi. ( Ayhan Mehmet - Anadolu Ajansı )
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden 7'nci gününde devam ediyor. Tatbikatta TCG Bayraktar gemisinde bulunan SİHA Bayraktar TB2'den alınan görüntüler, F-16 savaş uçaklarıyla paylaşıldı. Verilen koordinatlar ise uçaklar tarafından simüle olarak bombalandı. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
89. Cenevre Otomobil Fuarı, kapılarını basın mensuplarına açtı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarda Volkswagen'in elektrikli konsept otomobili 'ID. BUGGY' de sergilendi. ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Üsküdar sahilinde gün batımı güzel görüntüler oluşturdu. ( Orhan Akkanat - Anadolu Ajansı )
Mavi Vatan - 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması yaptı. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Çevreni Tanı, Eğlen Öğren Projesi" kapsamında hayvanat bahçesinde ilkokul öğrencilerine suyun önemine ilişkin uygulamalı eğitim verildi. Öğrenciler, programın son bölümünde fok ve penguenlerin beslenmesini izledi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 50’in üzerinde kelebek türü yaşıyor. Tropikal bahçede, kelebeklerin hayatta kalabilmesi için 28 derece sıcaklık, yüzde 80 nem oranının sabit tutulması gerektiğinden özel iklimlendirme sistemi bulunuyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
Ankara'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde namaz kılıp dua etti. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )