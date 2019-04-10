Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'ndaki 2'si kadın 8 kişilik ekip, eğittikleri meslektaşlarının hızlı ve tam isabetle silah kullanabilmesi için özverili çalışıyor. Poligonda, meslektaşlarının Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği, attığını vuran macera filmi karakteri "Lara Croft" adıyla hitap ettiği başpolis Nisa Aydın gözetiminde, "Muhteşem 8'li" olarak da bilinen 8 kişilik özel ekip görev yapıyor. Atış ustası bu 8 polisi, 7 polis de asiste ediyor. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )