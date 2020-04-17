Kudüs'te koronavirüs tedbirleri
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske taktı. Şam Kapısı'nın bulunduğu bölgeden geçen vatandaşlar, sızan ışık altında objektife böyle yansıdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )
İngiltere'de koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 7 Mayıs'a kadar devam edeceği duyuruldu. Londra'da Piccadilly Meydanı'ndaki billbordlarda Kraliçe 2. Elizabeth'in bugünlerin geride kalacağını ifade ettiği koronavirüs mesajı yer aldı. ( Isabel Infantes - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bir hastanenin yeni doğan ünitesinde, yeni tip koronavirüsten korunmaları için bebeklere yüz siperliği takılarak önlem alınıyor. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Depok kentinde Yaya, Tio ve Ray isimli sanatçıların yaptığı koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili duvar resimleri ilgi gördü. Bazı duvar resimlerinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür yazısı yazıldı. ( Anton Raharjo - Anadolu Ajansı )
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un günün her saati kalabalık yerlerinden olan Kız Kulesi ve çevresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere uyulmasıyla büyük ölçüde boş olduğu görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çöplükteki sokak hayvanlarını her hafta yemlemeye giden hayvanseverlerin ilgisini çeken ve "Miço" adı verilen köpek, gönüller tarafından daha iyi bakılması için köpek bahçesine götürüldü. Hayvanseverler, sahibi tarafından terk edildiğini düşündüğü ve her hafta beslemeye gittiklerinde kendilerine kap uzatan "Miço" adını koyduğu köpeği, yeniden sahiplendirmek için Her Eve Bir Pati Derneğinin merkez Nilüfer ilçesindeki köpek bahçesine götürdü. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 200 ülke ve bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın büyük bir yerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından, en çok çocuklar etkileniyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Almanya'nın başkenti Berlin'de ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki Emir Ali Hoşbaş, anne babasının uyguladığı karantinayla virüsten korunmaya çalışıyor. Okula gidecek gibi erkenden kalkan Emir Ali, kahvaltısını yaptıktan sonra bir süre oyuncaklarıyla oynuyor ve resim yapıyor.Emir Ali, anne ve babasına hakkında sorular sorduğu "koronavirüsü" çeşitli şekillerde resmediyor. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Almanya’da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 2’den fazla kişinin bir araya gelmemesi ve işletmelerin kapalı tutulması gibi bir dizi önlem alındı. Başkent Berlin’de turistik yerlerden biri olan Mauer Park'taki duvarlara koronavirüs ile ilgili grafitiler çizildi. Bir grafiti de koronavirüs salgını başlamasının ardından özellikle Avrupa ülkelerinde yapılan tuvalet kağıdı alışverişi ve stoğuna atıfta bulunularak, Yüzüklerin Efendisi filmi karakteri Gollum'un tuvalet kağıdına "Kıymetlim" şeklinde seslendiği yazı dikkati çekti. ( Abdulhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Antalya'da kentin en işlek caddelerinde ve parklarında dolaştığı "Örümcek Adam" kostümünü, bu sefer yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayanlara moral vermek için giyen Burak Soylu, herkesin yardımına koşuyor. Koronavirüse dikkat çekmek amacıyla kostümünün üstüne maske de takan Soylu, market ve manav ihtiyaçlarını adreslere ulaştırıyor. ( Süleyman Elçin - Anadolu Ajansı )
Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Hakkari ve Muş'ta karların erimesiyle yeşeren meralar, otlatmaya çıkarılan koyun ve kuzu sürüleriyle şenlendi. Muş'ta besiciler, ilkbaharın gelmesiyle hayvanlarını meralara çıkarmanın sevincini yaşıyor. Yaklaşık 4 ay ahırlarda besledikleri hayvanlarını yeşeren meralarda otlatan besiciler, süt üretiminin de artmasının sevincini yaşıyor. ( Sabri Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Gazze kentinde bazı Filistinliler, gün batımı eşliğinde sahilde vakit geçirdi. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 523 artarak 18 bin 579'a çıktı. Olağanüstü halin devam ettiği başkent Madrid sokaklarında sadece eczane ve market alışverişine izin veriliyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 608’e çıktı. New York kentindeki Park Avenue caddesinin salgın nedeniyle tenhalaştığı, oyuncaklara maske takılarak "Mesafeni Koru- Evde Kal" yazılı dövizler bırakıldığı görüldü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ünlü meydanları güvercinlere kaldı. Meydanda yem arayan kuşları, bölgede görev yapan polis ve jandarma mensupları besliyor. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
Batı Karadeniz'ın en önemli limanlarından Akçakoca'da, yaklaşık 15 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da etkisiyle erken "paydos" diyen balıkçılar, teknelerinin bakımına başladı."Vira bismillah" diyerek geçen eylül ayında ağlarını denize bırakan balıkçılar, yeterli avlanmanın olmaması ve koronavirüs salgınının da etkisiyle, bugün başlayan av yasağından önce ay başında sezonu kapattı.Balıkçılar, limana demirledikleri teknelerini bakıma aldı. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'da ekili alanlar bahar yağışlarıyla birlikte yeşerdi. Adete "yeşil deniz"i andıran tahıl ekili araziler, sulama göletleri, otlayan hayvanlar ve tarlalar arasında kıvrılan yollar güzel görüntü oluşturdu. Diyarbakır'ın "yeşil deniz"i drone ile görüntülendi. ( Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı )
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, ilkbaharın gelişiyle oluşan doğal güzellikler seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. ( Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Kadıköy ve çevresinin de boş olduğu görüldü. Eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, iş yerlerini açtı. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan tünel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında dezenfekte edildi. ( Arpad Kurucz - Anadolu Ajansı )
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 21 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç sahipleri ve göçmen işçiler Yamuna Nehri kıyısında bulunan köprünün altına sığındı. ( Amarjeet Kumar Singh - Anadolu Ajansı )
Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'da, Taksim Meydanı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü. ( Yunus Emre Günaydın - Anadolu Ajansı )
Yemen'in başkenti Sana'da, etkili olan şiddetli yağış ve oluşan sel, kentte hasara neden oldu. Yağış nedeniyle bazı araçlar hasar gördü. ( Mohammed Hamoud - Anadolu Ajansı )
Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünün sürdürüldüğü Batı Karadeniz'in yaylaları seyrine doyumsuz manzara sunuyor. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce Valiliği tarafından girişleri kapatılan, rakımları 1200-1800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında iki mevsim bir arada yaşanıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Düzce'de vatandaşların "evde kal" çağrısına uyması sonucu işlek caddeler ile meydanlar boş kaldı. Kentin yaya trafiğinin en yoğun olduğu Belediye Meydanı ise güvercinlere kaldı. Vatandaşlardan bazıları güvercinlere yem vermeyi ihmal etmedi. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Gazze kentinde yaşayan 36 yaşındaki Alaa Miktad, 8 yaşındaki kızı Elin (fotoğrafta) ile palyaço kostümü giyerek, çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendiriyor. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )
Azerbaycan, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek vermek amacıyla 11 Nisan tarihinde Haydar Aliyev Merkez'inin dış cephesine Türk bayrağı yansıtmıştı. Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu günlerde Azerbeycan’ın bu jestine karşılık olarak Başkent Ankara’nın simgesi Atakule, Azerbeycan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü mezarlık havadan görüntülendi. ( José Antônio de Moraes - Anadolu Ajansı )
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanenin yeni doğan ünitesinde, yeni tip koronavirüsten korunmaları için bebeklere yüz siperliği takılarak önlem alınıyor. ( Guillaume Payen - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş gününde Mamak Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında araç dezenfekte tüneli, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
Iğdır'da Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yapılan çağrılara vatandaşlar uyuyor. Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu Zübeyde Hanım Bulvarı ile Atatürk ve Tansu Çiller caddeleri boş kaldı. ( Hüseyin Yıldız - Anadolu Ajansı )
Türkiye'de safkan Arap atlarının yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olan Şanlıurfa'da eski şampiyon aygırlar, "emeklilikleri"nde de sahiplerine kazanç sağlıyor. Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden biri olan kentte, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) bünyesinde kurulan Şanlıurfa Aşım İstasyonunda Performansı yüksek ve kaliteli özel ırk aygırların yavrularına sahip olmak isteyen kısrak sahipleri, aşım için 6 ila 10 bin lira arasında ücreti gözden çıkarıyor. Haradaki aygırlara özenle bakılıyor. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 608’e çıktı. New York kentindeki Park Avenue caddesinin salgın nedeniyle tenhalaştığı görüldü. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Kadıköy Bahariye ve çevresinin de boş olduğu görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New York kentindeki Lenox Hill hastanesi çevresinde toplanan vatandaşlar ve itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek destek gösterisinde bulundu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği İtalya'da her akşam başkent Roma'da aralarında Başbakanlık Sarayı Chigi, Campidoglio meydanındaki Roma Belediyesi (fotoğrafta) başta olmak üzere çok sayıda bina, İtalya bayrağının yeşil-beyaz-kırmızı renkleriyle ışıklandırılıyor. ( Barış Seçkin - Anadolu Ajansı )
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak birçok işletme ve kurum yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Tebriz kentinde hareketlilik yaşandı. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Ankara'nın en kalabalık parklarından Kuğulu Park ev sahipleri kuğulara ve güvercinlere kaldı. ( Mehmet Ali Özcan - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Kadıköy İskele ve çevresinin de boş olduğu görüldü. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı. Vaka sayısının artması üzerine Moskova ve Moskova Bölgesinde daha önce getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında "izin" uygulamasına geçilmesi kararı alındı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'daki Ortodoks Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'na bir hafta kala "Hossana" günü (mutluluk günü) kutlamalarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde gerçekleştirdi. Başkent Addis Ababa'daki Etiyopyalı Hristiyanlar, kutlamalara katılmak için Bole Medehanialem Kilisesi'ne akın etti. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
İzmir’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Sokağa çıkma yasağı sonrası normalde yoğunluğun yaşandığı Konak Meydanı boş kaldı. Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri aç kalan güvercinlere yem verdi. ( Mahmut Serdar Alakuş - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Haliç Köprüsü ve çevresinin boş olduğu görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Van'da, ikici gününde de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Edremit ilçesinde meydan, marina ve sahil bandındaki sessizlik havdan görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yeni mimari sembollerinden Haydar Aliyev Merkezinin dış cephesine Türk bayrağı yansıtıldı. Türk bayrağının yanında Azerbaycan bayrağının da yer aldığı merkezden ayrıca Türk müzikleri de seslendirildi. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Süleymaniye Camisi ve çevresinin de boş olduğu görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Ukrayna’da Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede geçen hafta sonu çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nde 26 Nisan 1986’da patlama meydana gelmiş ve dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olmuştu. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Kerec kentindeki Piştaz Tıp Medikal Şirketi'nde, Sağlık Bakanlığı onayından geçen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanı kitlerinin üretimine başlandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin de boş olduğu görüldü. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kenti birbirine bağlayan, Karadeniz'e açılan kapı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi ulaşıma açıldığından bu yana ilk kez bu kadar sessizliğe büründü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı konulan İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş noktası olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde de sessizlik hakim. Sadece izin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçtiği yoldaki sakinlik göze çarpıyor. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da Kız Kulesi çevresinin de boş olduğu görüldü. İnsanların yokluğunda sahildeki kaldırımlara konan martılar Kız Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. ( Müzahim Zahid Tüzün - Anadolu Ajansı )
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Kentin en kalabalık meydanlarından olan Ulus Meydanı da boş kaldı. ( Esra Hacioğlu - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, İstanbul'da Galata Köprüsü'nün de boş olduğu görüldü. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İzmir kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1786 artarak 11 bin 917'ye ulaştığı bildirildi. Ölü sayısının 94 olduğu ülkede önlemler alınmaya devam ediyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )