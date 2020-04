Fotoğraf: Sergen Sezgin

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki çöplükteki sokak hayvanlarını her hafta yemlemeye giden hayvanseverlerin ilgisini çeken ve "Miço" adı verilen köpek, gönüller tarafından daha iyi bakılması için köpek bahçesine götürüldü. Hayvanseverler, sahibi tarafından terk edildiğini düşündüğü ve her hafta beslemeye gittiklerinde kendilerine kap uzatan "Miço" adını koyduğu köpeği, yeniden sahiplendirmek için Her Eve Bir Pati Derneğinin merkez Nilüfer ilçesindeki köpek bahçesine götürdü. ( Sergen Sezgin - Anadolu Ajansı )