23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )