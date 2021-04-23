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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: BYEGM

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: BYEGM

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: BYEGM

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: BYEGM

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: HANRI BENAZUS ARSIVI

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( HANRI BENAZUS ARSIVI - Anadolu Ajansı )

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraf: BYEGM

23 Nisan, 92 yıldır çocuk bayramı olarak kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

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