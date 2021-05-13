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Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

Yüz binden fazla Müslüman Ramazan Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da eda etti. Doğu Kudüs'teki Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı için Harem-i Şerif'e akın etti. Kılınan bayram namazından sonra çok sayıda Filistinli, Harem-i Şerif'teki Kıble mescidi ile Kubbet'üs Sahra arasında yer alan alanda gösteri düzenledi. Bazı göstericiler, Türk bayrağı taşıdı. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı. Filistinli Müslümanlar, Mescidi Aksa'ya akın etti. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

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