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Fethiye Körfezi'nde şimşek
Fethiye Körfezi'nde şimşek
Galatasaray-GZT Giresunspor
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da
Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller açıldı
Mardin'in dini yapılarındaki motifler telkari sanatında kullanılıyor
Ürdün, Kara Vaha'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını istiyor
Endonezyalı gönüllüler el konulan yeşil deniz kaplumbağalarını serbest bıraktı
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Galatasaray-GZT Giresunspor
Fethiye Körfezi şimşeklerle aydınlandı
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timlerinden meşaleli kayak gösterisi
Kars'ta Sarıkamış şehitlerini temsilen yapılan kardan heykeller açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da
Mardin'in dini yapılarındaki motifler telkari sanatında kullanılıyor
Ürdün, Kara Vaha'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınmasını istiyor
Endonezyalı gönüllüler el konulan yeşil deniz kaplumbağalarını serbest bıraktı
Gastronomi kentinin patlıcan kurutmalıkları takıya dönüştü
Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor
Deri sektörünün ihracatı 2 milyar dolar hedefine yaklaşıyor
Kadınların ilmek ilmek işlediği Demirci halısından 2 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi
Van'da kış
Erzurum'da yoğun sis etkili oldu
Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip Urartu kalesi ışıklandırıldı
Kars'ta binlerce kişi "Sarıkamış şehitleri"ni anmak için meşaleyle yürüdü
Moskova'da kış
Trabzonspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz hayvan barınağını ziyaret etti
New York ve New Jersey bölgesine mevsimin ilk karı yağdı
2. Yeditepe Bienali'nin açılışı
Berlin'de kapalı olan gece kulüpleri bir haftalığına aşı merkezine dönüştürüldü
Türkiye'den 72 ülkeye mandalina ihracatı
Osmanlı'nın tedavi yöntemlerinin anlatıldığı müze 2021'de ziyaretçi sayısını artırdı
Kamerun’da Pigmeler 5 bin yıldır yaşadıkları ormanlardan zorla çıkartılıyor
Besiciler yavrulayacak koyunlar için 7/24 nöbet tutuyor
Toprağın, suyun ve havanın 7/24 izlendiği Sürekli İzleme Merkezi kapılarını AA'ya açtı
Sivas'ta Tödürge Gölü'nün yüzeyi dondu
Muş'ta besiciler, yayladaki sürülerini karlı dağları aşarak köye ulaştırdı
Bingöl'de kış