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Fotoğraf
Fethiye Körfezi'nde şimşek

Fethiye Körfezi'nde şimşek

08.01.2022

Fethiye Körfezi'nde şimşek

Fethiye Körfezi'nde şimşek
Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

Fethiye Körfezi'nde şimşek

Fethiye Körfezi'nde şimşek
Fotoğraf: Ali Rıza Akkır

Fethiye Körfezi'nde şimşek

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