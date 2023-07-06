İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )
İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )