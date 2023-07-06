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Fotoğraf
Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı

06.07.2023

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Ömer Evren Atalay

İzmir'in Selçuk ilçesinde, dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Ömer Evren Atalay - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Efes Antik Kenti'nde şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

İzmir'in Selçuk ilçesinde Dünyanın önde gelen antik yerleşimleri arasında yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Kenti'nde akşam saatlerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

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