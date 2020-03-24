Fotoğraf: EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA

(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) İtalya'da son 4 haftadır koronavirüs sebebiyle yaşanan acil durumda, son günlerde en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Bergamo’da cenazeleri almak için sabah saatlerinde kente çok sayıda askeri kamyonun giriş yaptığı belirtildi. Basına yansıyan haberlere göre, askeri araçların 60 kadar cenazeyi defin işlemi veya başka şehirlerdeki krematoryumlara götürmek üzere kentten aldığı aktarıldı. ( EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA - Anadolu Ajansı )