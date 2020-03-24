Dünyada koronavirüs
Endonezya'nın Açe bölgesindeki Beytürrahman Camisi çevresinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )
Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülkenin en işlek şehirlerinden Nis'te cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. ( Sasa Djordjevic - Anadolu Ajansı )
Sırbistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından ülkenin en işlek şehirlerinden Nis'te cadde ve sokakların boş olduğu görüldü. Caddelerin dezenfekte edilmesi dikkat çekti. ( Sasa Djordjevic - Anadolu Ajansı )
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında başkent Belgrad sokakları tenhalaştı. Olağanüstü hal ve belirli saatleride sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sırbistan'daki sakinlik dikkat çekti. ( Mustafa Talha Öztürk - Anadolu Ajansı )
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında başkent Belgrad sokakları tenhalaştı. Olağanüstü hal ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sırbistan'daki sakinlik dikkat çekti. ( Milos Miskov - Anadolu Ajansı )
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında başkent Belgrad sokakları tenhalaştı. Olağanüstü hal ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sırbistan'daki sakinlik dikkat çekti. ( Milos Miskov - Anadolu Ajansı )
Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında başkent Belgrad sokakları tenhalaştı. Olağanüstü hal ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sırbistan'daki sakinlik dikkat çekti. ( Milos Miskov - Anadolu Ajansı )
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısının 600'ü aşması ve ilk ölümün yaşanmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde tedbir amaçlı devriye gezdiği görüldü. ( Cristobal Saavedra Vogel - Anadolu Ajansı )
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısının 600'ü aşması ve ilk ölümün yaşanmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde tedbir amaçlı devriye gezdiği görüldü. ( Cristobal Saavedra Vogel - Anadolu Ajansı )
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle hükümet sert tedbirler almasa da her geçen gün eskiden binlerce insanın bulunduğu meydanlar, cadde ve sokaklar sakin bir görüntüye kavuştu. Birçok büyük ölçekli firmalar, bir kısım personelinin evden çalışması kararı aldığı için şirket ofislerinin bulunduğu “Moscow City” gibi büyük iş merkezlerinde sakinlik yaşanıyor. Vatandaşlar maske kullanarak sokakta dolaşıyor. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştığı bildirildi. Başkent Moskova’da cadde ve sokağa çıkan vatandaşlar ise maske kullanımını sürdürdü. Kentin önemli cadde ve sokaklarında, tarihi Kızıl Meydan’da sessizlik hakim oldu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştığı bildirildi. Başkent Moskova’da toplu taşımayı tercih etmeyenler taksi ve şahsi araçlarını kullanıca akşam trafiğinde uzun kuyruklar oluştu. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştığı bildirildi. Başkent Moskova’da cadde ve sokağa çıkan vatandaşlar ise maske kullanımını sürdürdü. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )
Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 54 kişide daha tespit edilerek, toplam vaka sayısı 253'e ulaştığı bildirildi. Başkent Moskova’da cadde ve sokağa çıkan vatandaşlar ise maske kullanımını sürdürdü. Kentin önemli cadde ve sokaklarında, tarihi Kızıl Meydan’da sessizlik hakim oldu. ( Dmitri Chirciu - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahra hastaneleri kurulmaya başladı. Kolombiya hükümeti, virüs salgını nedeniyle 25 Mart-13 Nisan tarihlerinde karantina uygulanacağını açıklamıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahra hastaneleri kurulmaya başladı. Kolombiya hükümeti, virüs salgını nedeniyle 25 Mart-13 Nisan tarihlerinde karantina uygulanacağını açıklamıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahra hastaneleri kurulmaya başladı. Kolombiya hükümeti, virüs salgını nedeniyle 25 Mart-13 Nisan tarihlerinde karantina uygulanacağını açıklamıştı. ( Juancho Torres - Anadolu Ajansı )
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Vancouver Park Kurulu tarafından alınan bir kararla şehirdeki birçok otopark, sahil, açık mekan ve dinlenme alanları kapatıldı. Falaise parkının oyun alanının da tedbir amaçlı kapatıldığı görüldü. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Vancouver'daki bir markette koruyucu kıyafet, gözlük ve maskelerin satışa sunulduğu görüldü. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "pandemi" ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Kanada'da kısmi olağanüstü hal ilan edildi. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Vancouver Park Kurulu tarafından alınan bir kararla şehirdeki birçok otopark, sahil, açık mekan ve dinlenme alanları kapatıldı. Falaise parkının oyun alanının da tedbir amaçlı kapatıldığı görüldü. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi. Ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceği belirtilirken Milano'da da sokaklar ve caddeler boş kaldı. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi. Ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceği belirtilirken Milano'daki La Scala Opera binası ve çevresi de boş kaldı. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi. Ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceği belirtilirken Milano'daki toplu taşımaların boş olduğu gözlendi. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) İtalya'da son 4 haftadır koronavirüs sebebiyle yaşanan acil durumda, son günlerde en çok vaka ve ölü sayısının görüldüğü Bergamo’da cenazeleri almak için sabah saatlerinde kente çok sayıda askeri kamyonun giriş yaptığı belirtildi. Basına yansıyan haberlere göre, askeri araçların 60 kadar cenazeyi defin işlemi veya başka şehirlerdeki krematoryumlara götürmek üzere kentten aldığı aktarıldı. ( EPA-EFE/FILIPPO VENEZIA - Anadolu Ajansı )
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2 bin 978'e yükseldi. Ülkede halihazırda uygulamada olan sıkı karantina tedbirlerinin 3 Nisan'dan sonra uzayabileceği belirtilirken Milano'daki Piazza Duomo ve çevresi de boş kaldı. ( Pier Marco Tacca - Anadolu Ajansı )
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 767'ye çıktı. Salgın nedeniyle, San Sebastian kentindeki tenhalık dikkat çekerken, polis kontrol noktaları oluşturdu. ( Javi Julio - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedavi gören vatandaşların bir kısmı La Paz Hastanesi'nde kontrol altında tutuluyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başkent Madrid sokaklarında az sayıda kişi görülüyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Princesa Hastanesi'nin acil servisi önünde toplanan polis ekipleri ve vatandaşlar, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık personellerini alkışladı. Hastane dışına çıkan sağlık personelleri de kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem almak isteyen bazı vatandaşlar, metro istasyonlarında maske takarak dolaşıyor. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
(Sadece Türkiye içinde kullanılabilir) İspanya'nın başkenti Madrid'deki Ifema Kongre ve Sergi Merkezi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5.500 yatak kapasiteli geçici bir hastane oluşturuldu. ( EPA-EFE / Madrid Bölgesel Yönetimi - Anadolu Ajansı )
İran'da her geçen gün yayılan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Koruyucu kıyafet giyen itfaiye ekipleri, başkent Tahran'daki cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İran'daki hastaneler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülüyor. Artan koronavirüs vakaları nedeniyle başkent Tahran'daki en büyük Alışveriş Merkezi İranmall'ın fuar alanı, koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı hizmet verecek. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İran'ın kuzey batısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "hayalet kent"e döndü. İran'ın önemli ticari ve sanayi bölgelerinden biri olan Tebriz kentinin en işlek merkezlerinde pek fazla kimsenin olmaması ve insanların evlerinden çıkmaması dikkati çekiyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İran'ın kuzey batısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkez şehri Tebriz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle "hayalet kent"e döndü. İran'ın önemli ticari ve sanayi bölgelerinden biri olan Tebriz kentinin en işlek merkezlerinde pek fazla kimsenin olmaması ve insanların evlerinden çıkmaması dikkati çekiyor. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
İran’ın başkenti Tahran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması yasaklandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İran’ın başkenti Tahran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması yasaklandı. Kararın ardından Tahran'ın batısındaki Eşrefi İsfahani Caddesinin boş olduğu görüldü. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İran’ın başkenti Tahran’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, zorunlu olanlar dışındaki iş yerlerinin açılması yasaklandı. ( Fatemeh Bahrami - Anadolu Ajansı )
İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarına evden çalışmalarını ve sosyalleşmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Başkent Londra'daki metro istasyonlarının da en yoğun vakitlerde boş olduğu gözlendi. ( Ray Tang - Anadolu Ajansı )
İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarına evden çalışmalarını ve sosyalleşmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Başkent Londra'da da sakinlik gözlendi. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıktı. Başkent Londra'nın önemli cadde ve sokaklarında normal günlere göre daha az sayıda insan olduğu gözlemlendi. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 281'e çıktı. Başkent Londra'nın önemli cadde ve sokaklarında normal günlere göre daha az sayıda insan olduğu gözlemlendi. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarına evden çalışmalarını ve sosyalleşmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Başkent Londra'da bulunan Trafalgar Meydanı'nın da sakinlik yaşanıyor. ( İlyas Tayfun Salcı - Anadolu Ajansı )
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşıma zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi. Başkent Paris'te de halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabiliyor. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris sokaklarının boş kaldığı gözlendi. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden Trocadero Meydanı'nın da devriye gezen polis ekipleri dışında boş kaldığı gözlendi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle, Fransa'nın başkenti Paris sokaklarının boş kaldığı gözlendi. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yerlerden Şanzelize Caddesi'nin de boş kaldığı gözlendi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlardan birisi olan Ragunan hayvanat bahçesi dezenfekte edildi. ( Eko Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Riau kentinde hayvan kaçakçılığından kurtarılarak Riau Doğayı Koruma Merkezi'nde koruma altına alınan yavru orangutan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) önlem olarak koruyucu kıyafetler giyen veterinerler tarafından bakılıyor. ( DEDY SUTISNA - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Açe bölgesindeki Beytürrahman Camisi çevresinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )
Endonezya'nın Açe bölgesindeki Beytürrahman Camisi çevresinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı. ( Khalis Surry - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler çerçevesinde başkent Saraybosna'daki camiler dezenfekte edildi. ( Samır Jordamovıc - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBİH), bu geceden itibaren toplu taşıma hizmetinin askıya alınması kararlaştırıldı. Kararın yürürlüğe girmesiyle vaka sayısı 64’e yükselen Bosna Hersek’te toplu taşıma araçları hizmet vermeyecek. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Bosna Hersek Federasyonu (FBİH), bu sabahtan itibaren bölgedeki tüm kafe, restoran, bar, spor salonu gibi hizmet veren işletmelerin kapatılması kararını aldı. Hizmet veren işletmelerin kapatılmasıyla başkent Saraybosna sokakları daha da tenhalaştı. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da etkili olan kar yağışı şehri beyaz bir örtü ile kaplarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanan başkentte, ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan halkın kişisel önlemleri aldığı gözlendi. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 83'e ulaştığı Bosna Hersek'te, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler çerçevesinde cuma namazlarının cemaatsiz kılınmasına karar verildi. Karar kapsamında, Zenica şehrindeki Sultan Ahmet Camisi'nde cuma namazı geleneği sürdürmek amacıyla cami sorumlularının katılımıyla kılındı. ( Esmir Sabic - Anadolu Ajansı )
Vaka sayısı 89'a yükselen Bosna Hersek’te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, başkent Saraybosna'nın caddeleri yıkandı. ( Mustafa Öztürk - Anadolu Ajansı )
New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti. New York'lular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti. New York'lular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatıldığını açıkladı. İki ülkenin aldığı kararı ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. ( Mert Alper Derviş - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan ünlü tatil merkezi Miami'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için plajlar kapatıldı. ( Marco Bello - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan ünlü tatil merkezi Miami'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle paniğe kapılan vatandaşlar marketteki gıda, hijyen ve temizlik malzemeleri ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. ( Marco Bello - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletindekilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 21.00'den itibaren "evlerinde kalmaları" talimatı verdi. Talimat kapsamında Garden State Plaza Alışveriş ve park alanının boş kaldığı gözlendi. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
ABD'nin New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletindekilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yerel saatle 21.00'den itibaren "evlerinde kalmaları" talimatı verdi. Talimat kapsamında Weehawken Waterfront Park alanının boş kaldığı gözlendi. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
Amerika'nın Virginia eyaletinde sürücülere uygulanmak üzere geçici koronavirüs (Kovid-19) test sahaları oluşturuldu. Belirli bölgelerde kurulan test merkezlerinde sürücülere görevliler tarafından test yapıldı. ( Yasin Öztürk - Anadolu Ajansı )
New York’taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için acil durum hastanesine dönüştürüldü. New York Valisi Andrew Cuomo'nun yerinde inceleme yaptığı çalışmalar kapsamında, acil durum görevlileri, ABD ordusunun 53. Birlik Komutanlığına bağlı destek tugayı askerlerinin yardımı ile Javits Center’a tıbbi malzeme ve yatakları taşındı. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )