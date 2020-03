Fotoğraf: Tayfun Coşkun

New York'ta Kovid-19 nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri 22 Mart saat 20:00 itibariyle kapandı. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında eczane ve marketlerin dışındaki zorunlu olmayan bütün iş yerlerinin kapanması emrini vermişti. New York'lular market ve ilaç ihtiyaçları dışında evlerinde kalmak zorundalar. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )