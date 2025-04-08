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Fotoğraf
Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor

08.04.2025

Konya’nın Ilgın İlçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, göç yolundaki pelikanlara ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beslenme ve konaklama için uygun şartların bulunduğu Çavuşçu Gölü aynı zamanda yerleşik kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Afrika’dan Çavuşçu Gölüne gelen Ak Pelikanlar, bahar aylarının gelmesi ile Avrupa ve Rusya’ya doğru göç ediyor.

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Bölgede araştırmalarını sürdüren Selçuk Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu üyeleri, göç yolundaki bir pelikanın, günde 1 buçuk ile 3 kilogram arasında balık tükettiğini belirtti. (Seyit Konyalı - Anadolu Ajansı)

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Çavuşçu Gölü göç yolundaki pelikanlara ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Seyit Konyalı

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