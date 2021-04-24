İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Taksim Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Taksim Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Eminönü Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Karaköy ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Galata Köprüsü ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Galata Köprüsü ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle tarihi Orhan Cami ve Uzun Çarşı'da sakinlik görüldü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dolayısıyla Aziz Duran Parkı sessizliğe büründü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dolayısıyla Aziz Duran Parkı sessizliğe büründü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dolayısıyla Aziz Duran Parkı sessizliğe büründü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'te sessizlik hakim oldu. İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'te sessizlik hakim oldu. İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uyduğu, D-100 Karayolu Koşuyolu mevkisi ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )
Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kırklareli'nde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kırklareli'nde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kırklareli'nde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )
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