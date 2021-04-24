Fotoğraf: Orhan Kuzu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'te sessizlik hakim oldu. İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )