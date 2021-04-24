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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Sultanahmet Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Taksim Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Taksim Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Eminönü Meydanı ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Karaköy ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Galata Köprüsü ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Galata Köprüsü ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle tarihi Orhan Cami ve Uzun Çarşı'da sakinlik görüldü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dolayısıyla Aziz Duran Parkı sessizliğe büründü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dolayısıyla Aziz Duran Parkı sessizliğe büründü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )

Sakarya'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Sakarya'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama dolayısıyla Aziz Duran Parkı sessizliğe büründü. ( Ömer Faruk Cebeci - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Trakya sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü Fotoğraf: Mesut Karaduman

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. ( Mesut Karaduman - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Orhan Kuzu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'te sessizlik hakim oldu. İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Orhan Kuzu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Karabük'te sessizlik hakim oldu. İl merkezinde bulunan ve günün her saati yoğun olan Fevzi Fırat, Kemal Güneş ve Albay Karaoğlanoğlu caddeleri ile Kent Meydanı boş kaldı. ( Orhan Kuzu - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Metin Tokgöz

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uyduğu, D-100 Karayolu Koşuyolu mevkisi ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Metin Tokgöz

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Metin Tokgöz

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, vatandaşların kısıtlamalara genel olarak uyduğu, Salacak sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. ( Metin Tokgöz - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Deniz Açık

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Eskişehir'de sessizlik hakim oldu. ( Deniz Açık - Anadolu Ajansı )

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kırklareli'nde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kırklareli'nde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim Fotoğraf: Özgün Tiran

Trakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üç günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kırklareli'nde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

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