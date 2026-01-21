Dolar
21.01.2026

​Bingöl’ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, köylerde yaşayan besicilerin günlük yaşamını zorlaştırıyor.

Fotoğraf: Ahmet Aslan

​Çetin kış koşullarında hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin mesaisi, günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Fotoğraf: Ahmet Aslan

​Yılın büyük bölümünü yaylak ve kışlak arasında geçiren besiciler, düşük hava sıcaklıklarına rağmen hayvanlarının bakım ve beslenmesini sürdürerek zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. (Ahmet Aslan - Anadolu Ajansı)

Fotoğraf: Ahmet Aslan

Fotoğraf: Ahmet Aslan

Fotoğraf: Ahmet Aslan

Fotoğraf: Ahmet Aslan

Fotoğraf: Ahmet Aslan

Fotoğraf: Ahmet Aslan

Fotoğraf: Ahmet Aslan

