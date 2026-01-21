Bingöl’ün 1940 rakımlı Karlıova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, köylerde yaşayan besicilerin günlük yaşamını zorlaştırıyor.
Çetin kış koşullarında hayvancılıkla geçimini sağlayan besicilerin mesaisi, günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
Yılın büyük bölümünü yaylak ve kışlak arasında geçiren besiciler, düşük hava sıcaklıklarına rağmen hayvanlarının bakım ve beslenmesini sürdürerek zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. (Ahmet Aslan - Anadolu Ajansı)
