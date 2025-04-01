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Fotoğraf
Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi

01.04.2025

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Erzurum'un yükseklerinin bir yanı kar, bir yanı bahar
Fotoğraf: Yusuf Ayas

Bir bölümü karla kaplı bulunun Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çiçekler açtı. ( Yusuf Ayas - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Güzelyayla’da bahar güzelliği
Fotoğraf: Asım Ay

Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi, baharın gelişiyle birlikte renkli bir görünüme kavuştu. Kiraz ve şeftali bahçeleri, açan çiçekleriyle görsel bir şölen sundu. ( Asım Ay - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Fotoğraf: Ayhan Babat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Fotoğraf: Ayhan Babat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Fotoğraf: Ayhan Babat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Fotoğraf: Ayhan Babat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Fotoğraf: Ayhan Babat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

Şırnak'ta baharda açan ters laleler doğayı renklendirdi
Fotoğraf: Ayhan Babat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı. ( Ayhan Babat - Anadolu Ajansı )

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