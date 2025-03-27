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Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri

27.03.2025

Muğla´nın Ortaca ilçesi sınırlarındaki İztuzu ve Sarıgerme arasında yer alan Aşı Koyu, tekne ve yatların, piknik yapmak ve denize girmek isteyenlerin uğrak yeri olmasının yanı sıra sualtındaki canlı çeşitliliği ve su altı mağaraları ile de dalış yapmak isteyenlerin tercih ettiği lokasyonların arasında yer alıyor.

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Kıyıdan bile denizin tabanının görülebileceği kadar temiz olan koy, rengarenk balıkların, caretta carettaların ve çeşitli deniz canlılarının arasında yüzerek veya onların dünyasına dalış yaparak eşsiz güzelliklerin arasında farklı bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. (Tahsin Ceylan - Anadolu Ajansı)

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

Aşı Koyu'nun su altı güzellikleri
Fotoğraf: Tahsin Ceylan

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