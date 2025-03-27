Muğla´nın Ortaca ilçesi sınırlarındaki İztuzu ve Sarıgerme arasında yer alan Aşı Koyu, tekne ve yatların, piknik yapmak ve denize girmek isteyenlerin uğrak yeri olmasının yanı sıra sualtındaki canlı çeşitliliği ve su altı mağaraları ile de dalış yapmak isteyenlerin tercih ettiği lokasyonların arasında yer alıyor.
Kıyıdan bile denizin tabanının görülebileceği kadar temiz olan koy, rengarenk balıkların, caretta carettaların ve çeşitli deniz canlılarının arasında yüzerek veya onların dünyasına dalış yaparak eşsiz güzelliklerin arasında farklı bir deneyim yaşama imkanı sunuyor. (Tahsin Ceylan - Anadolu Ajansı)
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