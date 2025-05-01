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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2025 KKTC'nin açılış töreninde konuşuyor
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Arıların polen toplama mesaisi

Arıların polen toplama mesaisi

01.05.2025

Ankara'da Çankaya ilçesinde bulunun Seğmenler Parkı hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı.

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Parkta çiçeklerden polen toplayan yaban arıları görüntülendi. (Cem Genco - Anadolu Ajansı)

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

Arıların polen toplama mesaisi
Fotoğraf: Cem Genco

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