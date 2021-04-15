Ankara'da hilal
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, şehir manzarası ile güzel görüntüler oluşturdu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, şehir manzarası ile güzel görüntüler oluşturdu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, Kocatepe Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, Kocatepe Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, Kocatepe Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )
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