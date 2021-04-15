Euro
9.60
Dolar
8.02
BIST 100
1,407.76
Altın
1,763.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Ankara'da hilal

Ankara'da hilal

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, şehir manzarası ile güzel görüntüler oluşturdu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Erçin Ertürk

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, gökdelenlerle birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Erçin Ertürk - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Özge Elif Kızıl

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, şehir manzarası ile güzel görüntüler oluşturdu. ( Özge Elif Kızıl - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, Kocatepe Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, Kocatepe Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Ankara'da hilal Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç

Ankara'da gökyüzünde beliren hilal, Kocatepe Camisi ile birlikte güzel görüntüler oluşturdu. ( Doğukan Keskinkılıç - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler