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Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikteki son duruma ilişkin Mahmutbey gişelerinden yayındayız. Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafikteki son duruma ilişkin İstanbul Çamlıca Gişeleri’nden yayındayız.
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Ankara’da sağanak
Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu

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