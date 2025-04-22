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Akvaryumlardaki renkli yaşam

Akvaryumlardaki renkli yaşam

22.04.2025

Akvaryumların vazgeçilmezleri arasında yer alan farklı türlerdeki tatlı su balıkları; yüzgeç yapıları, ışıkla etkileşimleri, kamuflaj stratejileri ve renkli yaşamlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Su altında parıldayan pulları ışıkla bütünleşen akvaryum balıkları, su altı ekosistemini izleme imkanı veriyor. Akvaryum meraklılarının özenle baktığı türler arasında japon balığı da yer alıyor. (Cem Genco - Anadolu Ajansı)

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

Akvaryumlardaki renkli yaşam
Fotoğraf: Cem Genco

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