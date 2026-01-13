Dolar
43.16
Euro
50.39
Altın
4,594.16
ETH/USDT
3,142.00
BTC/USDT
92,421.00
BIST 100
12,312.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Afyonkarahisar Kalesi, sisin arasında yükseldi
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet