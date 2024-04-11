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ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı

11.04.2024

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliğinde silahlı saldırı
Fotoğraf: Thomas Hengge

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )

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