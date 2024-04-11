ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Clara Muhammed Meydanı'ndaki etkinlik sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı. ( Thomas Hengge - Anadolu Ajansı )
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