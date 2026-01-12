Dolar
43.11
Euro
50.34
Altın
4,610.15
ETH/USDT
3,098.70
BTC/USDT
91,585.00
BIST 100
12,254.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi

12.01.2026

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

AA, terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılan Şeyh Maksud Mahallesi'nde evlerin altına açılan tünelleri görüntüledi
Fotoğraf: Kasim Yusuf

Suriye'nin Halep kent merkezindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin terör örgütü YPG/SDG’den kurtarılmasından sonra arama tarama faaliyetlerinde sivillerin evlerinin altına açılmış tüneller bir bir ortaya çıkıyor. Terör örgütü YPG/SDG, Şeyh Maksud Mahallesi'nde yer altından tünel şebekesi ile hareket ediyordu. Teröristler, bazı tünellere demirli merdivenle inerken bazılarına da vinçli bir mekanizma ile iniyor. Anadolu Ajansı, terör örgütünün sivillerin evlerinin altına açtığı tünelleri görüntüledi. ( Kasim Yusuf - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet