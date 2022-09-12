AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te okula yeni başlayan öğrenciler. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okul bahçesinde oynayan öğrenciler. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılında ilkokula başlayan iki öğrenci. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 1982-1983 öğretim yılının ilk ders gününde öğrenciler, okul bahçesinde sıraya girmişti. (Arşiv) ( Caner Gören - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 16 Şubat 1973'te ilk ve orta dereceli okullarda ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv) ( Kayhan Vandemir - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 27 Ocak 1981'de ilkokul öğrencileri beslenme saatinde. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılının ilk günü okula gelen öğrenci ve veliler. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü öğretmeni dinleyen çocuklar. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 16 Şubat 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ikinci yarıyılın ilk ders günü. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 13 Eylül 1982'de ilk ve orta derece okullarda ilk ders günü. (Arşiv) ( Caner Gören - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 14 Ekim 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ilk ders günü. (Arşiv) ( Hüseyin Tek - Anadolu Ajansı )
AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 1977-1978 eğitim öğretim yılı 5 Ekim 1977'de düzenlenen törenle açılmıştı. (Arşiv) ( İlhan Kuyucu - Anadolu Ajansı )