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Fotoğraf
AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar

12.09.2022

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te okula yeni başlayan öğrenciler. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Necdet Onur Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okul bahçesinde oynayan öğrenciler. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Necdet Onur Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılında ilkokula başlayan iki öğrenci. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Caner Gören

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 1982-1983 öğretim yılının ilk ders gününde öğrenciler, okul bahçesinde sıraya girmişti. (Arşiv) ( Caner Gören - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Kayhan Vandemir

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 16 Şubat 1973'te ilk ve orta dereceli okullarda ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv) ( Kayhan Vandemir - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: AA Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: AA Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 25 Eylül 1972'de ders başı yapan öğrenciler. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: AA Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 27 Ocak 1981'de ilkokul öğrencileri beslenme saatinde. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Necdet Onur Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni öğretim yılının ilk günü okula gelen öğrenci ve veliler. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Necdet Onur Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 15 Eylül 1975'te yeni eğitim öğretim yılının ilk günü öğretmeni dinleyen çocuklar. (Arşiv) ( Necdet Onur Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: AA Arşivi

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 16 Şubat 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ikinci yarıyılın ilk ders günü. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Caner Gören

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 13 Eylül 1982'de ilk ve orta derece okullarda ilk ders günü. (Arşiv) ( Caner Gören - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: Hüseyin Tek

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 14 Ekim 1981'de ilk ve orta dereceli okullarda ilk ders günü. (Arşiv) ( Hüseyin Tek - Anadolu Ajansı )

AA Arşivi'nden fotoğraflarla okullarda siyah beyaz yıllar
Fotoğraf: İlhan Kuyucu

AA Arşivi'nden derlenen siyah beyaz fotoğraflarda, geçmiş yıllardaki derslikler, siyah önlüklü öğrenciler ve öğretmenlerinin görüntüleri yer alıyor. 1977-1978 eğitim öğretim yılı 5 Ekim 1977'de düzenlenen törenle açılmıştı. (Arşiv) ( İlhan Kuyucu - Anadolu Ajansı )

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