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İstanbul'da dolunay

İstanbul'da dolunay

12.05.2025

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. (İsa Terli - Anadolu Ajansı)

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Beyza Cömert

İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. (Beyza Cömert - Anadolu Ajansı)

İstanbul'da dolunay
Fotoğraf: Beyza Cömert

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