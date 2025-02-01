Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,267.00
BTC/USDT
101,950.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası anlaşmasının dördüncü turu gerçekleştirilecek
logo

Fotoğraf
Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii

01.02.2025

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii günbatımında görüntülendi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Şam Ulu Cami olarak da bilinen yapı, dünyanın en büyük ve en eski camilerinden biri sayılmaktadır.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Emevi Camii, 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur. (Oğuz Yeter - Anadolu Ajansı)

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii
Fotoğraf: Oğuz Yeter

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet