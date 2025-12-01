Dolar
42.49
Euro
49.41
Altın
4,249.08
ETH/USDT
2,830.50
BTC/USDT
86,706.00
BIST 100
11,012.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor

01.12.2025

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanları, 7 farklı kartal türüne ev sahipliği yaparak bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğini yansıtıyor. Yılan kartalı ile küçük orman kartalı, deltada en sık gözlemlenen türler arasında yer alıyor.

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

​Kuru ağaç dallarına tüneyen bu yırtıcılar, 2 metreyi bulan kanat açıklıklarıyla gökyüzünde etkileyici görüntüler sergiliyor. (Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı)

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Karacabey Longozu, farklı kartal türlerine ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet