Fotoğraf
Ankara'da dolunay

Ankara'da dolunay

04.11.2025

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Düzce'de dolunay
Fotoğraf: Ömer Ürer

Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Şehit Ömer Halisdemir Caddesinde bulunan ay yıldız ışıklandırması ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )

Düzce'de dolunay
Fotoğraf: Ömer Ürer

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: İdris Karaoğul

Kars'ın Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( İdris Karaoğul - Anadolu Ajansı )

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: İdris Karaoğul

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: İdris Karaoğul

Kars'ta dolunay
Fotoğraf: İdris Karaoğul

İzmir'de dolunay
Fotoğraf: Lokman İlhan

İzmir'de akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )

İzmir'de dolunay
Fotoğraf: Lokman İlhan

İzmir'de dolunay
Fotoğraf: Lokman İlhan

İzmir'de dolunay
Fotoğraf: Lokman İlhan

Van’da dolunay
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

Van’da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )

Van’da dolunay
Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

En Yeniler

