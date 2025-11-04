Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )
Düzce'de akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Şehit Ömer Halisdemir Caddesinde bulunan ay yıldız ışıklandırması ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Ömer Ürer - Anadolu Ajansı )
Kars'ın Akyaka ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( İdris Karaoğul - Anadolu Ajansı )
İzmir'de akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. ( Lokman İlhan - Anadolu Ajansı )
Van’da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu. ( Ali İhsan Öztürk - Anadolu Ajansı )