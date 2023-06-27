Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra hareket ederek Müzdelife'ye ulaştı. Müzdelife'ye ulaşan hacı adaylarının bir yandan namaz kıldığı ve ibadet ettiği görülürken, diğer yandan ise şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladıkları görüldü. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra hareket ederek Müzdelife'ye ulaştı. Müzdelife'ye ulaşan hacı adaylarının bir yandan namaz kıldığı ve ibadet ettiği görülürken, diğer yandan ise şeytan taşlamada kullanılacak taşları topladıkları görüldü. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )
Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'taki "Vakfe Duası"nın ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye gitmek için yola koyuldu. Hacı adayları şeytan taşlamanın ardından ziyaret tavafı ve say için Kabe'ye geçecek. Burada tavaf ve sayı gerçekleştiren hacılar, kurbanları kesildikten sonra traş olup ihramdan çıkacaklar. ( DİB / Cem İskender Özbalı - Anadolu Ajansı )