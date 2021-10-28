Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. ( Feride Pelin İnal - Anadolu Ajansı )
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Antalya Cumhuriyet Meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene bazı vatandaşlar çocuklarıyla katıldı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. Anıt Alanı'ndaki törenin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde "Kurtuluş Savaşımız" konulu fotoğraf sergisi açıldı. ( Muhammed Kaygın - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehit mezarlarını ziyaret etti. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehit mezarlarını ziyaret etti. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin (ortada), 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Şanlıurfa'da Yeni Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Vali Abdullah Erin (ortada), 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül (sağda), Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. ( Yasin Dikme - Anadolu Ajansı )
Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. ( İsmihan Özgüven - Anadolu Ajansı )
Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. ( İsmihan Özgüven - Anadolu Ajansı )
Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan (sağ) Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( İsmihan Özgüven - Anadolu Ajansı )
Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Süleyman Elban (sağ), Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. ( İsmihan Özgüven - Anadolu Ajansı )
Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Programa Vali Süleyman Elban (orta), 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan (sol) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sağ) katıldı. ( İsmihan Özgüven - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. ( Feride Pelin İnal - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. ( Feride Pelin İnal - Anadolu Ajansı )
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. ( Feride Pelin İnal - Anadolu Ajansı )
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı.ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreniyle başladı. ( Burak Akay - Anadolu Ajansı )