Fotoğraf: İsmihan Özgüven

Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Programa Vali Süleyman Elban (orta), 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan (sol) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sağ) katıldı. ( İsmihan Özgüven - Anadolu Ajansı )