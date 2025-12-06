Fotoğraf: Fareed Kotb

Göçmen kuşların önemli konaklama alanlarından biri olan Mısır'ın Feyyum kentindeki Karun Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolarla renkli görüntülere sahne oluyor. Havzanın ekosistemine canlılık katan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç ediyor. ( Fareed Kotb - Anadolu Ajansı )