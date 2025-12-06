Dolar
Fotoğraf
Mısır'daki Karun Gölü, göç eden flamingolara da ev sahipliği yapıyor

Mısır'daki Karun Gölü, göç eden flamingolara da ev sahipliği yapıyor

06.12.2025

Havzanın ekosistemine canlılık katan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç ediyor.

Mısır'daki Karun Gölü, göç eden flamingolara da ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Fareed Kotb

Mısır'daki Karun Gölü, göç eden flamingolara da ev sahipliği yapıyor
Fotoğraf: Fareed Kotb

Göçmen kuşların önemli konaklama alanlarından biri olan Mısır'ın Feyyum kentindeki Karun Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolarla renkli görüntülere sahne oluyor. Havzanın ekosistemine canlılık katan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç ediyor. ( Fareed Kotb - Anadolu Ajansı )

