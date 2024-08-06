Yelkende Nacra 17 Karışık Takım yarışında Alican Kaynar-Beste Kaynakcı ikilisi Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlar devam etti.
Paris
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Alican Kaynar-Beste Kaynakcı ikilisi, kendi serilerini 18. sırada tamamladı.
Finlandiya ekibinde yer alan Türk asıllı sporcu Sinem Kurtbay da Akseli Keskinen ile birlikte bu kategoride yarıştı.
Kurtbay-Keskinen ikilisi yarışı dördüncü sırada tamamlayarak yarın yapılacak finalde yer almaya hak kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.