Yelkende 470 Karışık Takım yarışlarında Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu, Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelkende 470 Karışık Takım yarışları devam etti.
Paris
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu ikilisi, bugün çıktıkları yedinci yarışı 14. sırada, sekizinci yarışı ise 5. sırada tamamladı.
Milli sporcular, genel klasmanda 16. sırada yer alarak finallerde mücadele etme hakkı kazanamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.