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Spor, Paris 2024

Yelkende 470 Karışık Takım yarışlarında Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu, Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelkende 470 Karışık Takım yarışları devam etti.

Bozhan Memiş  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Yelkende 470 Karışık Takım yarışlarında Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu, Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Paris

Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Deniz Çınar-Lara Nalbantoğlu ikilisi, bugün çıktıkları yedinci yarışı 14. sırada, sekizinci yarışı ise 5. sırada tamamladı.

Milli sporcular, genel klasmanda 16. sırada yer alarak finallerde mücadele etme hakkı kazanamadı.

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