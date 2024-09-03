Paris'te masa tenisinde milli sporcu Ali Öztürk bronz madalya kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.
Paris
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.
Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.