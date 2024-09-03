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Spor, Paris 2024

Paris'te masa tenisinde milli sporcu Ali Öztürk bronz madalya kazandı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Paris'te masa tenisinde milli sporcu Ali Öztürk bronz madalya kazandı

Paris

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.

Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.

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