Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,813.60
BTC/USDT
64,207.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Paris 2024

Paralimpik sporcular, Paris 2024’e törenle uğurlanacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılacağı törenle yarın Fransa'ya uğurlanacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Paralimpik sporcular, Paris 2024’e törenle uğurlanacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Paris 2024'e katılacak milli sporcular için yarın İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda uğurlama töreni organize edilecek.

Bakan Bak’ın da katılacağı törenle yolcu edilecek paralimpik kafile, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla başkent Paris’e gidecek.

Paralimpik kafile, saat 12.00’de başlayacak törenin ardından Paris’e uğurlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli"nin gala gösterimi İstanbul'da yapıldı
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Benzer haberler

Paralimpik sporcular, Paris 2024’e törenle uğurlanacak

Paralimpik sporcular, Paris 2024’e törenle uğurlanacak

Milli para masa tenisçiler Paris'te "9'da 9" istiyor

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılıyor

Paralimpik gülle atmacı Eda Yıldırım, Paris'te madalya hedefiyle çalışıyor

Paralimpik gülle atmacı Eda Yıldırım, Paris'te madalya hedefiyle çalışıyor
Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi

Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi
Paralimpikte şampiyonluğa hazırlanan bir anne: Kübra Korkut

Paralimpikte şampiyonluğa hazırlanan bir anne: Kübra Korkut
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet