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Spor, Paris 2024

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, organizasyonda gümüş madalya elde etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.

Muhammed Boztepe, Halil İbrahim Avşar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, organizasyonda gümüş madalya elde etti

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.

Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

Bakan Bak, Çakıroğlu'nu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." paylaşımını yaptı.

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