Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, organizasyonda gümüş madalya elde etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda gümüş madalya kazandı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 50 kilo final mücadelesi yapıldı.
🇹🇷 Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat ikincisi 🥈#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 50 kilo finalinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya kaybederek gümüş madalya kazandı.pic.twitter.com/ehjO146dQ9— AA SPOR (@aa_spor) August 9, 2024
Tokyo 2020'nin olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Çinli Yu Wu'ya 4-1 yenilerek bu olimpiyatta da gümüş madalya elde etti.
Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.
Bakan Bak, Çakıroğlu'nu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabından "Sen bizim gururumuzsun Buse Naz. Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum." paylaşımını yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.