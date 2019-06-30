Buse Naz Çakıroğlu'ndan altın madalya
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.
İstanbul
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya aldı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nın son gününde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo finalinde Rus Svetlana Soluianova ile karşılaştı.
Rakibini 4-1 mağlup eden Buse Naz Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.
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