Buse Naz Çakıroğlu finalde

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Spor

Buse Naz Çakıroğlu Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi.

Halil İbrahim Avşar   | 12.10.2019
Buse Naz Çakıroğlu Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale yükseldi

Ankara

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ulan Ude kentinde devam eden organizasyonda Buse Naz Çakıroğlu, 51 kilo yarı final müsabakasında daha önce 6 kez dünya şampiyonu olan Hint Chungneijang Mary Kom Hmangte ile karşılaştı.

Rakibini mağlup eden milli sporcu Buse Naz, adını finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarın altın madalya için ringe çıkacak.

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