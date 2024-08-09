Ritmik cimnastikte altın madalyayı Alman Darja Varfolomeev aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ritmik cimnastikte madalyalar sahibini buldu.
Paris
Chapelle Arena gerçekleştirilen yarışlarda Almanya Darja Varfolomeev, altın madalya kazandı.
Bu kategoride Bulgaristan'dan Boryana Kaleyn gümüş, İtalya'dan Sofia Raffaeli de bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.