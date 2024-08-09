Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.10
ETH/USDT
2,590.10
BTC/USDT
60,734.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Paris 2024

Ritmik cimnastikte altın madalyayı Alman Darja Varfolomeev aldı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ritmik cimnastikte madalyalar sahibini buldu.

Ercan Çakar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Ritmik cimnastikte altın madalyayı Alman Darja Varfolomeev aldı

Paris

Chapelle Arena gerçekleştirilen yarışlarda Almanya Darja Varfolomeev, altın madalya kazandı.

Bu kategoride Bulgaristan'dan Boryana Kaleyn gümüş, İtalya'dan Sofia Raffaeli de bronz madalya elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de yangında dumandan etkilenen kedi kadın itfaiyecinin verdiği oksijenle hayata tutundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti
Baykar'ın inşa ettiği deprem konutlarının teslimi başladı
Türkiye, Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen çabaları takdir ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kulüplerimizden fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz

Benzer haberler

Ritmik cimnastikte altın madalyayı Alman Darja Varfolomeev aldı

Ritmik cimnastikte altın madalyayı Alman Darja Varfolomeev aldı

Milli güreşçi Taha Akgül, yarın bronz madalya maçına çıkacak

Milli güreşçi Taha Akgül yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'yla karşılaşacak
Atletizmde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney McLaughlin-Levrone, dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı

Atletizmde kadınlar 400 metre engellide ABD'li Sydney McLaughlin-Levrone, dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı
Tekvandoda erkekler 68 kiloda Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya aldı

Tekvandoda erkekler 68 kiloda Özbek Ulugbek Rashitov altın madalya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet