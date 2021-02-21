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Spor

Avrupa'nın 'altın kızları' gözünü Dünya Kupası'na dikti

Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk birinciliğini yaşatarak tarihe geçen Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcuları, mart ayı sonunda gerçekleştirilecek Dünya Kupası'nda da aynı başarıyı göstermek istiyor.

Serkan Avci   | 21.02.2021
Avrupa'nın 'altın kızları' gözünü Dünya Kupası'na dikti Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinci olup adlarını tarihe yazdıran Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın sporcuları, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mart ayı sonunda yapılacak Dünya Kupası organizasyonunda da altın madalyaya uzanmayı hedefliyor.

Türkiye'ye, alanında tarihi zaferler yaşatan ay-yıldızlı ekip, Mersin'deki kamp çalışmalarında Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın sporcuları, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşıp tarihe geçtikleri seri üzerine yoğunlaşıyor.

Mart ayı sonunda Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak organizasyona kenetlenen milli sporcular, altın madalya kazanmanın hesaplarını yapıyor.

"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık"

Takım kaptanı Duygu Doğan, AA muhabirine, takımda moral ve keyiflerin yerinde olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdıklarına dikkati çeken Duygu, "Avrupa şampiyonluğunu beklemiyorduk, açıkçası sürpriz oldu. Ülkemize altın madalya kazandırmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Avrupa şampiyonluğunu çok iyi şekilde avantaja döndürmeyi düşünüyoruz. Kendimizi ilerleyen süreçlerde daha iyi noktaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Duygu, Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na odaklandıklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar iyi bir takım olduğumuzu kanıtladık. Bu başarımızı devam ettirip Dünya Kupası'nda madalya kazanmayı hedefliyoruz." dedi.

Milli sporculardan Peri Berker de Avrupa'da elde edilen tarihi zaferlerin yeni başarıların "kapısını araladığını" vurguladı. 

Hedef büyüttüklerine işaret eden Peri, şunları kaydetti:

"Şu an Dünya Kupası'na hazırlanıyoruz. Sofya'daki organizasyonda olimpiyat yolculuğundaki rakiplerimizle karşılaşacağız. Organizasyona son Avrupa Şampiyonu olarak gideceğiz. Bunun sorumluğunun farkındayız. Gözler bizim üzerimizde olacak. İlk izlenim her zaman çok önemli. Elimizden geleni ortaya koyup hatasız ve temiz bir yarış çıkaracağız."

Azra Akıncı: "Madalyaya uzanmak istiyoruz"

Cimnastikçilerden Azra Akıncı da takım olarak ilkleri başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Ay-yıldızlı forma altında yeni zaferlere ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Azra, "Sorumluluğumuz arttı. Antrenmanlara daha hevesli geliyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra serimize eklemelere yapıp puanlarımızı arttırdık. Dünya Kupası'nda, Avrupa'da başardığımız dereceyi koruyup madalyaya uzanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Nil Karabina da son Avrupa şampiyonu unvanını takım olarak fırsata çevirmek istediklerini ifade ederek, "Serileri zorlaştırmaya başladık. Puanlarımızı arttırıyoruz. Takım arkadaşlarımızla sürekli konuşup birbirimizi motive ediyoruz. Sofya'daki Dünya Kupası önümüzdeki ilk yarışma olacak. Beklentilerin arttığını biliyoruz. Elimizden gelen en iyi performansı sergilemeye çalışacağız." diye konuştu.

Eda Asar da Dünya Kupası hazırlıklarına sıkı şekilde sarıldıklarını dile getirerek, organizasyonda başarı elde etmeye odaklarını kaydetti.

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