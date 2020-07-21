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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
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Politika, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." dedi.

Hasan Hüseyin Köşger   | 21.07.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer’de mevkidaşı Kalla Ankourao ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar askeri çözümü tercih edenler sahada yenilgiye uğradılar." dedi.

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