Giresun'da palamut sezonu bereketli başladı

Tarım ve Orman Bakanlığınca 15-31 Ağustos tarihlerinde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntemlerle palamut avlamasına izin verilmesiyle kıyı balıkçıları denize açıldı.

Balıkçılar, olta ve uzatma ağlarıyla avladıkları palamutları kentteki tezgahlarda satışa sunuyor.

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, AA muhabirine, vatandaşların bu yıl bol miktarda palamut tüketmesini beklediklerini söyledi.

Palamut avının aralık ayına kadar devam edeceğini öngördüklerini belirten Arslan, balığın bol olması nedeniyle fiyatların da uygun seviyelerde seyredeceğini ifade etti.

Arslan, palamudun batı ve doğu olmak üzere farklı bölgelerde avlanabilmesinin balığın bolluğuna işaret ettiğini dile getirerek, farklı boyutlarda palamut avlandığını kaydetti.

Balıkların 100 ila 300 gram arasında değiştiğini aktaran Arslan, "Bu sene vatandaşımız bol ve ucuz palamut tüketecek." dedi.

Kent merkezinde balıkçılık yapan Ahmet Uçarkuş da sezonun bereketli geçmesini beklediklerini belirtti.

Fiyatların da ilerleyen dönemde düşmesini beklediklerine işaret eden Uçarkuş, vatandaşların bu sezon en çok palamut tüketeceğini ifade etti.